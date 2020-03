10 bulos sobre el coronavirus que la OMS ha desmentido

El miedo, los nervios y la ansiedad provocados por el estado de alarma decretado por el coronavirus nos puede llevar a dar como verdaderas informaciones que se alejan bastante de la exactitud. Las redes sociales, tan útiles en algunos casos, y los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp no ayudan en este sentido, haciendo crecer una bola de nieve creada por desaprensivos que se dedican a difundir el miedo en la gente ante lo desconocido.

Desde la Organización Mundial de la Salud nos alienta a acudir a los medios de información oficiales y de veracidad contrastada en estos momentos para disminuir el impacto emocional que estas 'fake news' puedan generarnos.

A continuación, recopilamos 10 bulos que se han extendido sobre el Covid-19 y la respuesta de la OMS a cada uno de ellos.

1) El contagio es menor en climas cálidos

Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el coronavirus puede transmitirse en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. Según expertos de la OMS, "el virus es demasiado nuevo para que sepamos cómo un clima más cálido podría afectar la transmisibilidad. El virus ha afectado a personas en climas fríos, secos, cálidos y húmedos".

2) El frío y la nieve matan el virus

En este punto, la OMS replica que "la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades".

3) Las soluciones salinas para limpiar la nariz previenen el contagio

En las redes sociales se habla de métodos como los enjuagues bucales o los lavados nasales con solución salina como opciones para evitar el contagio. "No hay evidencia de que lavarse regularmente la nariz con solución salina haya protegido a las personas de la infección con el nuevo coronavirus. Lavarse la nariz regularmente no ha demostrado prevenir infecciones respiratorias", comenta la OMS. Algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina sí puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, pero no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias.

En el caso de los enjuagues, se niega que tengan evidencia científica.

4) Los baños de agua caliente previenen el contagio

Tomar un baño con agua caliente no va a evitar el contagio por coronavirus. La OMS recuerda que la temperatura corporal oscila entre los 36,5 ºC y los 37 ºC, con independencia de la temperatura del agua del baño o de la ducha. Además, advierte que tomar un baño con agua extremadamente caliente "puede ser dañino" por el riesgo de quemaduras.

5) Usar secador de manos neutraliza el coronavirus

De ninguna manera, responden en la OMS. "Los secadores ni matan al coronavirus ni protegen". Para protegerse contra el nuevo coronavirus conviene lavarse las manos frecuentemente con un limpiador de manos a base de alcohol o lavarlas con jabón y agua. Después deberías secarte a conciencia con papel o un secador de aire caliente.

6) Las lámparas ultravioleta matan el coronavirus

"No se deben utilizar lámparas ultravioletas para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritemas (irritación de la piel)", explican los expertos.

7) Rociar el cuerpo con alcohol o cloro mata el coronavirus

El coronavirus no muere con alcohol o cloro porque los virus ya han podido entrar en el cuerpo y ahí no tienen efectos ninguno de los dos productos. "Pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes".

8) Si te has vacunado de neumonía o gripe estás protegido

Mientras se investiga una vacuna para el coronavirus, circula una información falsa sobre la posibilidad de que la vacuna de la neumonía sirviera para este nuevo virus. "Las vacunas contra la neumonía, como la vacuna neumocócica y la vacuna contra la influenza Haemophilus tipo B (Hib), no brindan protección contra el nuevo coronavirus. El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una vacuna contra el Covid-19 y la OMS está apoyando sus esfuerzos". Eso sí, la OMS añade que "aunque estas vacunas no sean efectivas contra el coronavirus, la vacunación contra las enfermedades respiratorias está altamente recomendada para proteger la salud".

9) Los antibióticos previenen el contagio

Recalca que los antibióticos no sirven para combatir los virus. "Los antibióticos no funcionan contra virus, sólo contra las bacterias. El nuevo coronavirus es un virus y, por lo tanto, los antibióticos no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento". "Sin embargo, si resulta usted infectado por este virus y le hospitalizan, es posible que le administren antibióticos para que no contraiga infecciones bacterianas", aclaran los expertos.

10) Ya hay fármacos para tratar el COVID-19

En una comparecencia de prensa en febrero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguraba que la primera vacuna "podría estar lista en 18 meses". Lo cierto es que investigadores de diferentes países, entre ellos españoles, trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna contra el Covid-19. China confirmó a mediados de mes que ya había desarrollado "con éxito" una vacuna y que su gobierno ya había autorizado los esnayos clínicos. España también está testando fórmulas para contener el virus basadas en el uso de fármacos que ya se han empleado previamente en el tratamiento del ébola, la malaria o el sida.