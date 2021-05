Más de 1.000 casos de melanoma sin diagnosticar a causa de la pandemia

En esta línea de mejorar los hábitos y la información sobre cáncer de piel, los expertos de la AEDV recordaban algunas claves y falsos mitos relacionados. Así, por ejemplo, insistían en que los estudios han comprobado que la incidencia de melanoma es mucho mayor en las personas que utilizan las máquinas de rayos UVA . También que no hay una mejor o peor exposición al sol, las personas que tienen una exposición crónica son más propensos a padecer carcinoma espinocelular, mientras que una exposición intensa, como la que ocurre en vacaciones, sobre todo tras una quemadura solar, es más proclive a convertirse en un melanoma.

“En estos más de 20 años de campaña hemos conseguido que la gente esté más concienciada, pero esa concienciación no siempre se traduce en mejorar las conductas”, aportaba Agustín Buendía , director de campañas de la AEDV. El experto hacía una comparación con la pandemia, al igual que la gente sabe cómo ponerse las mascarillas, pero no siempre lo cumple, la población ya sabe la importancia de usar fotoprotector o evitar la exposición prolongada al sol, pero también lo pasa por alto. Este incumplimiento preocupa especialmente en menores, ya que las quemaduras en la infancia son un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta.

Llega el buen tiempo y con él la exposición al sol. Un año más, desde la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) se ha lanzado la campaña de Euromelanoma , en colaboración con otras 40 sociedades europeas, para la concienciación del cáncer de piel. Este año la misma es especialmente importante, ya que los expertos están preocupados por los casos que están sin diagnosticar. La pandemia también ha afectado a las consultas de Dermatología, y entre las citas canceladas y el aumento de las listas de espera, las cifras del último año desvelan que se han diagnosticado un 20% menos de casos de cáncer de piel . “Esto no quiere decir que la incidencia haya cambiado, quiere decir que hay melanomas sin diagnosticar. Puede que haya 1.100 melanomas por diagnosticar en España que no han acudido a consulta” ha explicado Eduardo Nagore Enguídanos , coordinador de la campaña.

Derribando falsos mitos sobre fotoprotectores

Igualmente recordaban que el uso de fotoprotectores no provoca una reducción de vitamina D circulante. Asimismo, respecto al impacto de los fotoprotectores en el medioambiente, Eduardo Nagore insistía en que la industria farmacéutica que trabaja con los dermatólogos avanza para conseguir productos más biodegradables, aunque no sea así en todas las marcas comerciales. Pese a ello, recordaban que en muchas ocasiones la afectación a la flora y fauna marina también se debe a los cosméticos y perfumes que la población usa de manera generalizada. Además, los expertos insisten en que hay que erradicar la idea de que usar fotoprotector implica poder estar más tiempo tomando el sol y han subrayado la idoneidad de usar gorros, gafas y camisetas y no exponerse en las horas centrales del día.