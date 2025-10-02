Alexandra Henriquez, ginecóloga, sobre el síndrome premenstrual: "Mujeres que tengan alergias como la celiaquía lo pueden tener más acentuado"

Todas las mujeres padecen el síndrome premenstrual aunque no le hayan puesto nombre. Se trata de un conjunto de síntomas físicos, emocionales y conductuales que se presentan de forma cíclica en la segunda fase del ciclo menstrual, es decir, unos días antes de la menstruación. En la mayoría de los casos los síntomas son leves. Sin embargo, en aproximadamente un 20-30% de los casos, el impacto puede ser lo suficientemente intenso como para alterar la vida cotidiana.

Existen múltiples factores implicados, pero alergias alimentarias, ambientales y la enfermedad celíaca, pueden intensificar los síntomas. Esto se debe a la interacción entre el sistema inmunológico, las hormonas sexuales y la inflamación crónica que caracteriza a estas patologías. La ginecóloga Alexandra Henriquez explica cómo es este síndrome y por qué ocurre.

La causa principal se relaciona con la fluctuación de las hormonas sexuales (estrógenos y progesterona) en la segunda fase del ciclo menstrual y su interacción con neurotransmisores cerebrales como la serotonina y el GABA. Estos cambios pueden alterar la respuesta inflamatoria del organismo, la regulación de líquidos y el equilibrio emocional.

Papel del sistema inmunológico en los ciclos de la menstruación

En esta fase, los niveles elevados de progesterona y estrógenos generan un ambiente propenso a la inflamación. Esto contribuye a síntomas como fatiga, dolor muscular, migrañas o cambios en el estado de ánimo. Las personas que padecen alergias o celiaquía, suelen presentar un estado basal de inflamación más elevado, lo que amplifica los efectos del síndrome premenstrual.

Las alergias se producen cuando el sistema inmune reacciona de manera exagerada a sustancias inofensivas como el polen, los ácaros o ciertos alimentos. Esto implica la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios que causan picor, congestión, hinchazón, urticaria o síntomas respiratorios.

Durante la fase premenstrual, los estrógenos favorecen la liberación de histamina y aumentan la sensibilidad de los receptores histamínicos. Al mismo tiempo, la progesterona puede actuar como modulador inmunológico, pero su descenso brusco antes de la menstruación puede agravar las reacciones alérgicas.

Las personas alérgicas suelen experimentar:

Mayor intensidad en los síntomas: dolor de cabeza, retención de líquidos, congestión y fatiga.

dolor de cabeza, retención de líquidos, congestión y fatiga. Exacerbación de síntomas alérgicos: estornudos, rinitis, brotes cutáneos o asma más notorio.

Además, el estrés crónico, común en quienes lidian con alergias persistentes, aumenta los niveles de cortisol y puede desregular aún más el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, favoreciendo la irregularidad menstrual y la intensificación del síndrome premenstrual.

Síndrome premenstrual y celíacos

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune desencadenado por la ingesta de gluten, que genera una respuesta inflamatoria en el intestino delgado y puede afectar múltiples sistemas. Entre sus manifestaciones se encuentran problemas digestivos, fatiga crónica, anemia, dolores articulares y alteraciones hormonales.

Existen varias razones por las que las mujeres celíacas tienden a experimentar un síndrome premenstrual más severo:

Inflamación crónica

Déficits nutricionales

Alteración del eje intestino-cerebro

