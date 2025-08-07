La cerveza peor valorada por la OCU es sevillana: estos son sus beneficios

Recientemente, se ha realizado un análisis por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el que se ha determinado que una de las cervezas con peor puntuación fue la Cruzcampo Pilsen, muy querida entre los sevillanos. Esto se debe a varios motivos, entre los que destacan el sabor, considerándose "aguado"; la textura se percibe ligera y el aroma no destaca, como suele pasar con las que tienen mayor puntuación y, la mala relación entre calidad-precio. Al final, las personas valoran mucho el precio del artículo que cuesta aproximadamente 0,72 euros por lata, aunque depende donde se compre. Igualmente, cada uno tiene su percepción personal.

Beneficios de un consumo moderado de cerveza

La cerveza es una bebida que genera mucha controversia, pero si se consume de forma moderada aporta beneficios para la salud. Por ejemplo, favorece al corazón al aumentar el colesterol bueno y reduciendo la coagulación de la sangre. Disminuye la inflamación y protegen los vasos sanguíneos su alto contenido en polifelones y flavonoides. Para el fortalecimiento de los huesos es un buen comodín, siempre con un consumo responsable, porque aumentan los niveles de colágeno, previniendo la osteoporosis.

El envejecimiento prematuro preocupa mucho a la población, pero gracias a sus poderes antioxidantes, estos protegen a las células del estrés oxidativo. También proporciona vitamina B, fibra y minerales como el potasio y el fósforo que contribuyen a un mejor sistema inmunitario, preparado para combatir cualquier virus. El lúpulo es otro de los ingredientes de la cerveza que favorece el sueño porque actúa como sedante, sobre todo, en las que no tienen alcohol.

Estudios de la Universidad de Granada analizan los poderes de hidratación de la cerveza después de haber realizado ejercicio físico. Evidentemente, su ingesta debe ser moderada y puede ayudar a minimizar las agujetas y recuperar mejor el metabolismo hormonal. En cuanto a la salud mental, es una potente bebida que ayuda en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Problemas que pueden aparecer con la ingesta excesiva de cerveza

No es sorpresa que el consumo excesivo de la cerveza puede acarrear problemas de salud. El alcohol es un carcinógeno y puede incrementar el riesgo de cánceres como el de hígado, mama, colón y esófago. El etanol, presente en la cerveza, se forma de manera natural durante la fermentación y es uno de los responsables de los efectos psicoactivos que produce esta bebida. En las más ligeras este puede llegar al 4%, en las fuertes un 7% y en las sin alcohol apenas lleva.

