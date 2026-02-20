Cinco acciones que han demostrado científicamente liberar endorfinas, según este médico psiquiatra

Muchas de las acciones que hacemos diariamente están relacionadas con la liberación de endorfinas o, como las conocemos comúnmente, las hórmonas de la felicidad. Según la ciencia, pertenecen a un grupo de sustancias llamadas opioides endógenos, lo que significa que son compuestos generados naturalmente por el cuerpo con efectos similares a los de la morfina, pero sin los riesgos asociados al consumo externo de opiáceos. Su nombre proviene de la expresión “morfina endógena”, lo que refleja precisamente esa función analgésica natural.

Las endorfinas se sintetizan principalmente en el hipotálamo y en la hipófisis, aunque también se producen en otras partes del sistema nervioso. Actúan uniéndose a los receptores opioides ubicados en la superficie de las neuronas. Cuando esto ocurre, se inhibe la transmisión de señales de dolor y se genera una sensación de bienestar o incluso euforia. Desde una perspectiva evolutiva, este mecanismo ha sido clave para la supervivencia, ya que permite a los organismos responder a situaciones de estrés o peligro sin quedar paralizados por el dolor.

Uno de los contextos más conocidos en los que se liberan endorfinas es durante la actividad física intensa. El fenómeno conocido como “euforia del corredor” o “runner’s high” ha sido ampliamente estudiado por la neurociencia. Investigaciones con técnicas de neuroimagen han demostrado que después de ejercicios prolongados, como correr largas distancias, aumenta la actividad en regiones cerebrales asociadas con el placer y la regulación emocional. Este efecto no solo reduce la percepción del esfuerzo, sino que también mejora el estado de ánimo y puede disminuir síntomas de ansiedad y depresión.

Además del ejercicio, las endorfinas también se liberan en respuesta a otros estímulos como la risa, el contacto físico afectivo, la música, la meditación e incluso la ingesta de alimentos picantes o chocolate. En situaciones de estrés agudo, el cuerpo activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, y dentro de esta respuesta también puede aumentar la producción de endorfinas como mecanismo compensatorio para amortiguar el impacto emocional y físico.

Desde el punto de vista clínico, las endorfinas tienen relevancia en el estudio del dolor crónico y los trastornos del estado de ánimo. Se ha observado que alteraciones en el sistema opioide endógeno pueden estar relacionadas con condiciones como la depresión, la fibromialgia y ciertos trastornos de ansiedad. Por ello, algunas intervenciones terapéuticas —como el ejercicio regular, la terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación— pueden contribuir indirectamente a modular la liberación de estas sustancias y mejorar el bienestar psicológico.

Es importante destacar que, aunque las endorfinas generan sensaciones placenteras, su función principal no es producir felicidad, sino regular el equilibrio interno del organismo, especialmente frente al dolor y el estrés. La felicidad es un fenómeno complejo que involucra múltiples neurotransmisores y sistemas, incluyendo la dopamina, la serotonina y la oxitocina.

Cinco acciones que han demostrado científicamente liberar endorfinas

Según el médico psiquiatra Fernando Mora, estas son las acciones que ayudan a liberar endorfinas. La mayoría de ellas las hacemos diariamente y esconden un gran benficio detrás; desde beneficios en el estado de ánimo hasta mejora en las enfermedades crónicas.

El ejercicio físico aeróbico . Correr, nadar, caminar rápido o bailar al menos durante 20 minutos al día. Es el estímulo número uno para liberar endorfinas.

. Correr, nadar, caminar rápido o bailar al menos durante 20 minutos al día. Es el estímulo número uno para liberar endorfinas. Escuchar música que te emociona de verdad . La música que te pone los pelos de punta hace que tu cuerpo libere endorfinas.

. La música que te pone los pelos de punta hace que tu cuerpo libere endorfinas. Reírte de forma intensa y genuina . La risa de verdad, la que te deja sin aire, dispara la producción de endorfinas.

. La risa de verdad, la que te deja sin aire, dispara la producción de endorfinas. Comer picante . El picante contiene capsaicina, una sustancia capaz de liberar endorfinas de forma natural.

. El picante contiene capsaicina, una sustancia capaz de liberar endorfinas de forma natural. La meditación y la respiración profunda. Se ha comprobado científicamente que las endorfinas aumentan después de meditar o de respirar conscientemente.

