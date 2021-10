Las cirugías de rodilla dan un paso hacia el futuro en el Hospital Vithas Granada

El hospital Vithas Granada siempre ha estado a la vanguardia en materia de avance tecnológico. La evolución que ha tenido el centro en la última década es digna de admiración y ha posicionado a Vithas como uno de los hospitales más importantes de toda Andalucía. Una de las novedades que han hecho eco en las últimas semanas es la innovadora técnica que se ha empezado a utilizar para tratar las intervenciones de rodilla. Un tratamiento tan avanzado, que ha supuesto un antes y un después en este tipo de operaciones.

Así nos lo comenta el Dr. José Luis Martín Alguacil, traumatólogo especialista en cirugía de rodilla del hospital Vithas, del Granada CF, de la Federación Española de esquí y de la Clínica Martín Gómez, y que lleva una década realizando operaciones de rodilla. “El futuro es algo constante en la medicina, los médicos siempre nos estamos actualizando, la cirugía robótica ha llegado y eso probablemente esté marcando una nueva era en los tratamientos quirúrgicos”.

Precisión de la cirugía robótica

El Dr. Martín Alguacil es la tercera generación de una familia de traumatólogos. “Mi padre y mi abuelo también lo son, lo que pasa es que mi abuelo era cirujano general y traumatólogo. Lo mismo te operaba un apendicitis y un tumor cerebral que una fractura”, menciona el médico, quien afirma que la cirugía robótica disminuye la probabilidad de una mala intervención. “El robot aporta una precisión que solo la inteligencia artificial puede lograr. El ser humano puede hacer cirugías muy buenas, pero el margen de error que permite la cirugía robótica es menor que el que tiene el cirujano. Hemos llegado al punto en que se puede aplicar esa cirugía mejorando las prestaciones que pueda hacer la mano del médico, esa es la realidad”.

Con este gran avance tecnológico, uno supondría que la labor del cirujano podría quedar obsoleta en algunos años, sin embargo, para el Dr. Martín, eso está muy lejos de hacerse realidad. “Cuando surgió todo este tema de la cirugía robótica, mi abuela me decía que se fiaba más de mi que del robot. Realmente, el humano todavía a día de hoy, es el que ejecuta el robot, lo que cambia es que la precisión que da el brazo robótico es mejor que el de la mano, pero el que piensa y el que le manda al robot que ejecute la cirugía sigue siendo el médico. Que nadie se preocupe que nuestro papel actualmente sigue siendo preponderante”.

En el caso de las cirugías de rodilla robótica, el médico tiene a su disposición una pantalla que le permite chequear antes de que el propio robot ejecute lo que va a hacer. “Cuando el humano hace una operación, si ha habido un error durante la cirugía solamente nos damos cuenta cuando ya se ha hecho y muchas veces no hay marcha atrás. Con la ayuda del robot tú tienes una pantalla, o mejor dicho, el plan que va a hacer el robot en una pantalla, de manera que tu debes verificarlo si te parece bien antes de que se ejecute. Obviamente si el cirujano no sabe lo que tiene que hacer, no ha estudiado lo suficiente o no sabe cómo hay que intervenir adecuadamente, por mucho que el robot ejecute, si el plan que le ha dado el cirujano no es correcto también va a fracasar”, manifiesta Martín Alguacil.

Lo que es un hecho es que este tratamiento tan innovador, ayudará en un gran porcentaje a las intervenciones tradicionales de rodilla. “Supone una precisión absoluta en el implante, hay que tener en cuenta que entre el 10 y el 5% de los pacientes operados de prótesis de rodilla no están satisfechos con la cirugía. Significa que siguen con dolor o que no se volverían a operar. De ese porcentaje de pacientes no satisfechos hay varias posibles razones, pero una de ellas es que el implante no se haya puesto correctamente. La cirugía robótica va a minimizar ese porcentaje de pacientes insatisfechos con la cirugía porque el implante va a estar puesto perfectamente”, menciona el traumatólogo, quien también afirma que “a pesar de que un cirujano sea experto, la cirugía robótica va a proporcionar un extra de precisión y un margen de error de solamente 0,5 mm”.

En directo

Vithas Granada sigue revolucionando en sus técnicas médicas, y hace algunos días, Martín Alguacil, fue parte de un hecho histórico para toda Andalucía al retransmitir por primera vez una cirugía de rodilla en directo, precisamente para 12 médicos traumatólogos de toda España. “La cirugía ha mejorado muchísimo, sabemos más cosas y entendemos que la clave está en reproducir la anatomía exacta del paciente. Hemos aprendido también mucho en el campo de la rehabilitación y del manejo del paciente antes y después de la cirugía. La innovación de esta nueva técnica nos ha ayudado a formar a otros cirujanos que antiguamente tenían que venir al hospital desplazándose desde diferentes sitios de España, finaliza el Dr. José Luis Martín Alguacil.