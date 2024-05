Qué es el cortisol y cómo podemos bajar sus niveles en el cuerpo

Una vida muy ajetreada conlleva algunas veces a estrés y la ansiedad. Esto es completamente común, pero cuando este estrés se vuelve crónico, esto puede conllevar a la producción de cortisol, más conocido como "la hormona del estrés". Esta hormona puede tener un impacto bastante negativo en nuestra salud y en nuestro bienestar.

El cortisol es una hormona que se produce naturalmente por la glándulas suprarrenales que están en los riñones echa hormona tiene varias funciones que son bastantes importantes nuestro cuerpo, como pueden ser la regulación del metabolismo, la respuesta inmunológica, la presión arterial y la inflamación.

Los niveles de cortisol en nuestro cuerpo siguen un patrón que se conoce como ritmo circadiano. Los niveles de cortisol son más altos por la mañana y disminuyen gradualmente a lo largo del día pero hay factores que pueden aumentarlos como son el estrés crónico, el ejercicio intenso, la falta de sueño, las condiciones inflamatorias del cuerpo y ciertos medicamentos.

Hay que tener cuidado, ya que altos niveles de cortisol puede preocupar una serie de síntomas como: aumento de peso, presión arterial, alta, deterioro de la memoria, diabetes, pérdida de concentración, trastorno del sueño, cambios de humor, fatiga y debilidad muscular. Aún así, hay algunas cosas que podemos hacer para reducir los niveles de cortisol.

Entre estas cosas están:

Regular exercise enhances neurotransmitter production and helps to lower cortisol levels, which helps you feel less stressed. If life is stressing you out, it’s time to add exercise to your day. Exercise literally burns off those stress chemicals. pic.twitter.com/0IfpA65VHs