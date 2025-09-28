Una década de liderazgo, innovación y compromiso social

En Andalucía, hay una red silenciosa que mueve medicamentos, conecta farmacias y mejora vidas. No lleva bata ni receta, pero sin ella el sistema farmacéutico regional no funcionaría. Esa red se llama Bidafarma, una de las mayores cooperativas de distribución farmacéutica de España, con una base sólida en nuestra comunidad.

Bidafarma no es una empresa al uso, es una cooperativa propiedad de las farmacias que la integran. A día de hoy, agrupa a 9.000 farmacias en todo el país, y casi la mitad están en Andalucía, donde mantiene una posición de liderazgo absoluto. Son cerca de 3.000 las farmacias andaluzas que forman parte activa de esta red, que ha logrado equilibrar eficiencia operativa con arraigo territorial.

Bidafarma

Desde su creación en 2016, fruto de la fusión de varias cooperativas regionales (muchas de ellas andaluzas), Bidafarma ha ido consolidando su peso logístico y económico. Actualmente cuenta con 31 almacenes, más de 600 rutas de distribución en toda España, y una cuota de mercado nacional del 22,63 %, con Andalucía como uno de sus núcleos operativos con un 74% del total de farmacias en la comunidad.

En nuestra comunidad, más de 300 rutas recorren diariamente las ocho provincias para garantizar que incluso las farmacias más pequeñas o alejadas reciban medicamentos y productos en tiempo récord. En Sevilla, por ejemplo, su centro logístico en el Polígono Industrial El Pino es un engranaje clave, y ya está en marcha un segundo almacén en Camas, que abrirá en los próximos meses para reforzar la cobertura y aumentar la capacidad.

Bidafarma

Una década de crecimiento sin perder el alma

Desde su nacimiento, Bidafarma ha crecido sin pausa y sin desviar su foco. En 2016, se constituyó tras la unión de varias cooperativas farmacéuticas, con una fuerte base andaluza. Entre 2018 y 2020, invirtió fuertemente en modernización y robotización, lo que convirtió su red logística en una de las más eficaces del sector.

Pero más allá de la eficiencia operativa, Bidafarma se define por su modelo de economía social. Su plan de igualdad promueve la diversidad contando con un 49% de mujeres en su plantilla y alrededor de un 4 % de personas con discapacidad. Además, aplica políticas activas de conciliación y formación continua, con una estructura de gobernanza participativa.

En el plano medioambiental, ha reducido emisiones gracias al uso de vehículos híbridos, la optimización energética de sus almacenes y el uso de embalajes sostenibles, ejes de un ambicioso plan de reducción de emisiones.