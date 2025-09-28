Dos décadas junto a la sanidad andaluza y sus protagonistas

Cumplir veinte años es, sobre todo, una oportunidad para dar las gracias. Gracias a los lectores, que con su interés y su confianza han dado sentido a la sección Salud & Bienestar, que desde febrero de 2005 publican los periódicos de Grupo Joly. Una apuesta que aun perdura por un periodismo especializado en sanidad, convencido de que informar con rigor en este ámbito era una oportunidad de crecer y poder aportar calidad en la información.

No podemos olvidar la figura de todos los profesionales que han estado implicados en esta aventura, cuya visión y profesionalidad fueron el germen de esta labor periodística. Su trabajo permitió que naciera una sección que hoy se ha convertido en referencia y que mantiene intacta la vocación de explicar con claridad, profundidad y humanidad lo que ocurre en un ámbito tan sensible, de lo personal a lo político, como la propia salud.

En estos años, hemos tenido el privilegio de dialogar con expertos, profesionales sanitarios, investigadores y portavoces que han compartido conocimiento, dudas y certezas, ayudándonos a contar la realidad con matices y contexto.

También hemos aprendido de los pacientes y sus asociaciones, los principales narradores de lo que significa convivir con una enfermedad y, al mismo tiempo, reivindicar derechos y dignidad.

Y hemos sido testigos del papel imprescindible de las empresas del sector sanitario, que aportan innovación, recursos y compromiso en un terreno decisivo para la sociedad. Con todos ellos hemos contado para organizar foros en los que reflexionar y compartir conocimiento, con la serenidad y profundidad que estos temas requieren.

La aventura continua, ampliando la sección al canal digital, y estando más cerca de la audiencia con nuestra newsletter semanal. Mirando atrás, sentimos cómo la calidad humana de pacientes y profesionales nos ha ayudado a afinar la mirada y compartir avances junto a profesionales cada vez más cualificados, con una vocación de servicio que convierte a la salud en la médula espinal de una sociedad que aspira a la equidad.

En este bello oficio de contar historias, la salud nos ha permitido estar cerca de lo más valioso: la vida de las personas. Que este aniversario sea un punto y seguido, un impulso renovado para seguir informando con rigor, cercanía y compromiso durante muchos años más.