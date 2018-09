Las dietas 'detox' no son más sanas que una alimentación equilibrada

Las dietas depurativas, basadas en intervenciones de corto plazo que prometen eliminar toxinas del cuerpo y así mejorar la salud, se han extendido popularmente. Son variadas y en función de su objetivo pueden variar susu riesgos y beneficios. Estas dietas incluyen ayunos, ayunos con zumos, o dietas de un solo alimento (como la dieta de sopa de repollo o la alcachofa). Algunas dietas se centran en la comida ''limpia'', como fruta y verdura (en general orgánica) y otros alimentos no procesados con pocos ingredientes, mientras que se eliminan unos ingredientes específicos, por ejemplo, azúcar o cafeína. A veces promueven el uso de diuréticos, laxativos u otros productos, entre ellos tés depurativos o suplementos, aunque en muchas ocasiones existe la incertidumbre acerca de qué "toxinas" específicas estas dietas aseguran eliminar. Según una revisión de los estudios científicos disponibles realizada por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic), que no hay ninguna prueba del efecto de la dieta depurativa a la pérdida de peso o la eliminación de toxinas.

Según expone el texto lanzado por Eufic, "en los seres humanos, las toxinas se eliminan del cuerpo por el hígado y los riñones, que las degradan y excretan como una parte del funcionamiento corporal normal, sin importar la dieta. Hasta ahora, la Unión Europea se ha negado a autorizar las declaraciones sobre las propiedades saludables de diez alimentos o ingredientes depurativos debido a la falta de pruebas". Asimismo, añade que "aunque es bueno que algunas de estas dietas promuevan el consumo de mucha fruta y verdura, al nivel individual, ninguna fruta o verdura puede darnos todos los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. En otras palabras, comer un tipo de fruta o verdura, por ejemplo, la dieta basada solamente en repollo, no nos puede suministrar todos los nutrientes necesarios".

Respecto a las dietas sin azúcar, aunque el azúcar no es tóxico cuando se consume en valores promedios en Europa, esto no quita el hecho de que muchos europeos no actúan de acuerdo con la ingesta recomendada.

Por último, "demasiado consumo de azúcar ha sido asociado con la obesidad y la caries dental, así que, aunque no es necesario hacer una desintoxicación de azúcar, es mejor disfrutarlo con moderación", señala la nota de Eufic.