Un enfermero explica cuáles son los animales que causan más muertes al ser humano

Existe mucha curiosidad sobre cuáles son los animales más peligrosos. Evidentemente, el primer pensamiento siempre está asociado a especies de gran tamaño como el elefante o el tiburón, pero estos solo producen de 5 a 30 muertes al año. Sin embargo, el enfermero Jorge Ángel tiene la respuesta correcta y uno de ellos puede sorprender muchísimo porque es diminuto y, en la mayoría de ocasiones parece inofensivo. Es cierto que en los últimos años, se ha incrementado debido a la transmisión de virus. "En total, 730 mil muertes al año por la malaria, el dengue o el Chikungunya, entre otros".

Las serpientes venenosas

Las serpientes venenosas se encuentra en el tercer lugar de este ranking. La Organización Mundial de la Salud estima que se producen aproximadamente 5,4 millones de mordeduras, pero de estas resultan mortales alrededor de 80.000 y 130.000 personas. Igualmente, muchas de ellas se quedan con secuelas como amputaciones o daño nervioso. El veneno contiene neurotoxinas, hemotoxinas o citoxinas. Estas afectan rápidamente al sistema nervioso, provocan hemorragias internas o destruir tejidos. Dentro de estas, las más peligrosas son la cobra india, la mamba negra, la taipán del interior o las víboras.

Para prevenir las mordeduras, se debe evitar caminar descalzos por zonas rurales, usar botas y linterna si se transitan esos lugares de noche. En caso de que muerdan no se debe hacer torniquetes ni cortar la herida, solo se tendría que inmovilizar y acudir al hospital rápidamente.

El ser humano

El ser humano se encuentra en el segundo puesto del ranking. Desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, cada año se registran aproximadamente 400.000 muertes. Dentro de estas, no se cuentan aquellas por conflictos bélicos. Una de las causas es la criminalidad organizada, la violencia, las desigualdades económicas y sociales y los problemas de salud mental. Como medidas de prevención se aconseja tener un mejor acceso a la salud mental, el control de las armas, fortalecer las instituciones judiciales y policiales y una educación que implique la resolución pacífica de los problemas.

Los mosquitos

El mosquito encabeza este ranking y puede parecer un dato exagerado porque son minúsculos y parecen inofensivos. El mayor problema es que transmiten muchas de las enfermedades más infecciosas del mundo que causan inmediatamente la muerte. Desde la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen entre 700.000 y un millón de muertes, sobre todo, en regiones tropicales y subtropicales. En realidad actúan como portadores de enfermedades y las más comunes son la malaria, el dengue, el Zika, la fiebre amarilla y, otra que ha vuelto a la península, el Chikungunya o el Virus del Nilo.

