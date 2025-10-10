Científicos sevillanos descubren cómo afecta la esquizofrenia al cerebro para mejorar el diseño de los tratamientos

Varios investigadores, entre ellos Rafael Romero y Natalia García, de la Universidad de Sevilla ha publicado un estudio en que se muestran los aspectos relacionados con el cerebro que están alterados por trastornos psiquiátricos y neurológicos. El objetivo fundamental es "conocer los cambios en la estructura y en la función cerebral que ocurren cuando una persona tiene esquizofrenia, autismo o déficit de atención", explica el director del Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad de Sevilla, Rafael Romero.

En este estudio se ha demostrado qué características diferencian a un cerebro de una persona con esquizofrenia de otro que no la tiene. El resultado es que la conectividad de varias regiones se encuentran alteradas. Esa alteración podría estar detrás de los síntomas de la enfermedad como psicosis o las alucinaciones.

En dicho estudio han participado un total de 352 personas que han tenido por primera vez la enfermedad y se les ha hecho una resonancia magnética que aporta una imagen clara del cerebro. Se trata de una técnica que no resulta invasiva, ya que no usa radiaciones ionizantes y es la más utilizada en la neuroimagen.

Cuáles son las conclusiones del estudio de esquizofrenia

En esquizofrenia, se ha averiguado que hay dos tipos de síntomas; la sintomatología positiva, es decir, aquellas como las alucinaciones y los delirios, y la sintomatología negativa, que son los más problemáticos para el paciente y por los que se tiene falta de motivación, depresión y falta de interés por realizar determinadas tareas.

Entonces, en determinado estudio se relaciona esas alteraciones de la conectividad con ese tipo de sintomatología. Además, intentan averiguar qué tienen de especiales esas regiones que se ven más alteradas en la esquizofrenia. Es decir, qué hace que determinadas regiones del cerebro se ven alteradas en esquizofrenia, mientras que otras regiones parecen relativamente inalteradas.

Un ejemplo es el tipo de neurotransmisores que se localizan en esas regiones, que son un factor de vulnerabilidad, que podrían hacer que esas regiones se vean alteradas en la enfermedad. El objetivo de los investigadores a largo plazo es "entender esos correlatos neuronales por los cuales esas alteraciones llevan a los síntomas para poder caracterizar mejor a los pacientes", aclara.

Hoy en día, el tratamiento de los trastornos psiquiátricos es muy complejo, ya que en muchos casos ocurre que a pacientes que tienen los mismos síntomas les das el mismo tratamiento y unos mejoran, mientras que otros no lo hacen. Los médicos, ante esta cuestión no tienen la solución y, por lo tanto, es una prueba y error.

En este estudio, a través de la neuroimagen se intenta diferenciar a los pacientes en función de las características neurológicas que tengan y los atributos estructurales para poder entender por qué algunos pacientes mejoran con cierta medicación y no otros. Además, se busca que cada tratamiento sea lo más personalizado posible, sin que tengan que experimentar varios tipos de fármacos, encontrando la efectividad desde el primer momento.

Para qué tipos de pacientes es efectivo este estudio

Ahora mismo, el estudio se centra en aquellas personas que ya tienen un primer diagnóstico. Esto lo hace el psiquiatra a través de la sintomatología. Ellos lo que quieren entender es por qué entre personas que tienen el diagnóstico de esquizofrenia, que desde fuera se les asigna la misma etiqueta, tengan en la imagen del cerebro diferencias entre ellos con distintos tipos de alteraciones.

El objetivo principal es entender esa heterogeneidad que hay en el ámbito de la psiquiatría, en este caso de esquizofrenia. Así poder diseñar tratamientos que sean más efectivos, siempre con el objetivo de reducir los síntomas.

