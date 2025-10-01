¿Debemos vacunarnos contra la gripe A?: Estos son los grupos que la OMS recomienda que se inmunicen

Hace unos meses, se han dado varios brotes de gripe aviar en Andalucía y, en concreto, en Sevilla. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha recomendado vacunar a determinados grupos de población que se consideran de alto riesgo, sobre todo, en periodos interpandémicos y de emergencia.

Las personas a las que va dirigida esta llamada son aquellas que están relacionadas con los brotes de influenza zoonótica, los trabajadores sanitarios que están en constante relación con personas infectadas o con sospechas y aquellos individuos en contacto con animales o entornos donde se han reportado animales infectados.

Qué es la gripe aviar

Se trata de una enfermedad muy contagiosa que está causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Tiene complejidad porque cuenta con varias cepas y se pueden clasificar hasta en dos grupos.

Baja patogenicidad que suele causar una enfermedad leve y puede pasar fácilmente desapercibida sin presentar sintomatología.

que suele causar una enfermedad leve y puede pasar fácilmente desapercibida sin presentar sintomatología. Alta patogenicidad que tiene altas tasas de mortalidad.

Ambas requieren distintas medidas de control. La segunda está recogida en el Reglamento 2018/1882 de la Comisión, como una enfermedad de categoría A+D+E y la primera como D+E.

Cuáles son sus síntomas

Los síntomas que aparecen pueden ser variados dependiendo de distintos factores como el subtipo de virus, la edad del paciente y el estado de salud. En principio, los primeros que aparecen son los de una gripe común y esto afecta a que se detecte fácilmente, sobre todo, los primeros días.

Entre ellos, son frecuentes la fiebre alta que supere los 38 °C, una tos persistente y dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor muscular y malestar general, escalofríos, dolor de cabeza y, en casos más graves, neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria e insuficiencia multiorgánica.

Dependiendo del paciente, esta también puede afectar al sistema digestivo causando diarrea, dolor abdominal y vómitos. De hecho, la mortalidad ha incrementado en humanos infectados y esto ha generado mayor preocupación en la Organización Mundial de la Salud.