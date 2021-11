La neuronavegación avanza a pasos agigantados en Vithas Granada

La neurocirugía, es quizá una de las disciplinas médicas más complicadas de realizar debido a su dificultad y complejidad. Hablamos de las intervenciones del sistema nervioso, las cuales incluyen operaciones de alto riesgo y muy delicadas, como lo son: las craneales y las intervenciones espinales.

Cualquier médico que se dedique a desempeñar esta disciplina, debe estar del todo preparado para afrontar los retos que suponen las intervenciones de este calibre. Sin embargo, la tecnología evoluciona a diario, y las nuevas innovaciones, han permitido poder ofrecer tratamientos mucho más seguros para los pacientes. Tal es el caso de la neuronavegación, una nueva técnica que permite ver a través de los personas, integrando imágenes de resonancia y escáneres previamente tomadas de las intervenciones.

Ventaja importante

Granada Hoy pudo hablar con el Dr. Ángel Horcajadas Almansa, neurocirujano del hospital Vithas Granada y un reconocido médico con gran experiencia en neurocirugía y experto en esta nueva técnica. “La neuronavegación es una ventaja muy importante, en cirugía craneal, por ejemplo, podemos localizar estructuras profundas sin necesidad de tener que abrir mucho. Nos permite ajustar el tamaño de la incisión y de la apertura del cráneo justo a la zona en donde está, la que nosotros queremos tratar. Nos da mucha seguridad a la hora trabajar, para el paciente se traduce en incisiones más pequeñas y menos complicaciones”, menciona el Dr. Horcajadas, quien junto a su equipo de cirujanos, la Dra. Ana Román y la Dra. Ana Jorques, han apostado por Vithas Granada debido a las innovaciones que el hospital ha implementado, y las cuales lo han posicionado como uno de los centros de salud más importantes en Andalucía.

“Somos un equipo de tres neurocirujanos que hemos apostado por el tema de la innovación tecnológica y de la cirugía menos invasiva para beneficio de nuestros pacientes. El hospital Vithas ha apostado por esta tecnología y han hecho una inversión fuerte, tanto en un microscopio operatorio de última generación y en el tema del navegador que es el último grito y nos permite ofrecer una amplia variedad de tratamientos”, afirma el Dr. Horcajadas.

Los tratamientos mínimamente invasivos se han posicionado como una de las técnicas más modernas e innovadoras en las intervenciones craneales, sin embargo, también han empezado a irrumpir muy fuerte en los tratamientos y operaciones de columna vertebral. “A nivel de columna, que es quizá lo que nos diferencia un poco del resto de los hospitales privados de Andalucía, es que esa navegación la tenemos también implementada para cirugía vertebral. Nos permite que a la hora de poner un tornillo, que muchas veces lo hacemos para sujetar las vértebras, hacerlo por unos pequeños orificios, sin abrir toda la espalda. Nosotros somos capaces de poner esos tornillos en su sitio de forma muy segura.

Postoperatoris muy cortos

También se traduce en postoperatorios muy cortos, pacientes a los que les hacemos instrumentaciones y ponemos tornillos, en 48 horas suelen estar en casa, obviamente siguiendo todas las recomendaciones médicas pertinentes. Por eso hemos apostado por este hospital y por trabajar aquí, creemos que para nosotros y nuestros pacientes no es lo mismo que se puede ofrecer en otro sitio. Son tratamientos muy delicados, hablamos de cirugías intracraneales, tienes que contar con una UCI que sea competente, la de Vithas Granada lo es. Necesitas anestesistas que sean buenos, instrumental muy específico, que también contamos con ello, y luego la gran tecnología, que el hospital se ha encargado de que la tengamos”, comenta el neurocirujano Ángel Horcajadas.

Menor margen de error

Las técnicas mínimamente invasivas sin duda son el futuro, “se tiende a que cada vez los cirujanos seamos menos agresivos y que podamos hacer las cosas con menores incisiones, con menor agresión a los tejidos sanos”, explica el Dr. Horcajadas, que también afirma que “el margen de error disminuye, al igual que las complicaciones, todas las cirugías tienen sus dificultades. En cirugía lumbar, no es lo mismo hacer una incisión de 15 cm a una de 5, se pierde menos sangre, menos agresión a los tejidos musculares. Cuando hay menos sangre, hay menos posibilidades de infecciones. Es todo un cúmulo que redunda en beneficio del paciente y el resultado es igual o mejor, ahora mismo es la técnica que tiene menos complicaciones y está claro que es la que al paciente le trae mejor beneficio”, apostilla el Dr. Horcajadas, que finalizó con una reflexión. “El sistema nervioso tiene un gran inconveniente, cuando se lesiona no tiene recuperación. Por eso nuestro trabajo es tan delicado, porque no tiene marcha atrás, si dañas un nervio, este no se recupera más”.