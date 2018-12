La integración laboral en salud mental no alcanza al 20%

Actividad, empleo y enfermedad

Las personas con una discapacidad física causada por patologías del sistema cardiovascular, imunológico y respiratorio, han visto crecer las cifras de actividad un 5%, al pasar de un 30% a un 35% en los últimos 4 años, aunque su tasa de empleo a pensas ha variado en el mismo ciclo. Aquellas cuya discapacidad procede de problemas osteoarticulares, han registrado una tasa similar de empleo y actividad en el úyltimo lustro con cambios estadísticos que no alcanzan el 1%. Según afirma Sabina Lobato, directoradirectora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE "El análisis a primera vista muestra una evolución positiva de la tasa de empleo sin duda, pero analizando esta realidad con perspectiva, mientras el compromiso de las empresas con la contratación de personas con discapacidad no experimente un salto cualitativo y cuantitativo de mayor calado, la brecha seguirá siendo demasiado grande como para estar satisfechos. Sólo el 1,43% de los contratos que se formalizaron en España en 2017 fueron para personas con discapacidad, y si no tenemos en cuenta los que realizan empresas sociales cuyo fin es la generación de empleo para nuestro colectivo, dicho porcentaje es únicamente del 1%, cuando las personas con discapacidad representan en 6,2% del talento laboral