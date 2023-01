Historias heroicas: Consiguen extraer una granada sin explotar del cuerpo de un soldado ucraniano

La guerra entre Ucrania y Rusia nos está dejando imágenes espeluznantes y sorprendentes que no pensábamos ver en la historia contemporánea. A lo largo de los casi 11 meses de conflicto, historias de dolor, nostalgia, familias rotas, violencia y, también, solidaridad y milagros. Dentro de estos relatos, hace unos días nos sorprendió la hazaña del militar Andriy Verba de 57 años, considerado uno de los más experimentados doctores del ejército ucraniano, quién ha extraído una granada sin explotar del cuerpo de un soldado ucraniano. La heroica historia se ha publicado en el Facebook de Serhii Borzov, gobernador regional de Ucrania.Según informa la misma publicación el grado de riesgo de esta operación era doble. Por un lado, por el propio peligro que entraña el material explosivo, un objeto delicado que puede detonar en cualquier momento si no es manipulado por profesionales; en el otro lado, el proyectil explosivo se encontraba justo debajo del corazón del paciente. Debido a esta dificultad, durante la operación no se pudo utilizar la electrocoagulación, un procedimiento común en la cirugía cardíaca para evitar el sangrado por temor a que la corriente eléctrica pueda causar una explosión.

Muchos se preguntan como llegó este explosivo al interior del cuerpo del soldado. La granada VOG fue disparada desde un lanzagranadas unido a un rifle de asalto y golpeó el cuerpo de este hombre, sin que llegase a explotar. Estas granadas de tipo VOG, que se desarrollaron en la Unión Soviética en la década de 1960, pueden llegar a tener un alcance de hasta 400 metros y suelen explotar unos 20 segundos después de ser lanzadas.La publicación decía que dos zapadores, soldados que realizan tareas de ingeniería militar, estaban en el quirófano para garantizar la seguridad del personal médico. En las imágenes de rayos X que se han difundido en las redes sociales puede verse el dispositivo alojado en el torso de este ciudadano. El soldado herido ahora se está recuperando, según el Ejército ucraniano.

Verba ha recibido premios estatales y es Doctor Honorífico de Ucrania y Doctor en Ciencias Médicas. Ahora, esta nueva proeza quedará además, según afirman Fuentes del Gobierno, "en los libros de texto de la medicina".

Por su parte, Ucrania se prepara para una larga guerra de desgaste ante la incapacidad rusa de lograr sus objetivos militares en los primeros once meses de campaña. Los intentos de Rusia, eso sí, no cesan y siguen dejando un rastro de muertes tanto de soldados como de civiles. En el día de ayer, se produjeron 30 muertes en el ataque ruso a un edificio de Dnipró y dos niños muertos en un nuevo ataque con misiles en Zaporiyia, mientras los cortes de luz y las condiciones de vida deplorables son la tónica habitual en muchas regiones de una Ucrania que sigue resistiendo.