El riesgo de infarto aumenta en Navidades: ¿cuál es el motivo?

Navidad es la época del año en la que se registran más fallecimientos por causas cardíacas, y es que el 25 de diciembre es el día del año que se certifican más muertes por infartos, seguido del 26 de diciembre y del 1 de enero, por lo que la Fundación Española del Corazón (FEC) advierte de la importancia de que le prestemos atención a nuestro corazón en estos meses.

Diciembre es el mes en el que más muertes por fallo cardíaco se registran del año, dándose un 8% más de casos que en noviembre, que es el siguiente de la lista, según el estudio The Holidays as a Risk Factor for Death, realizado por la Universidad de Duke (Estados Unidos).

Como informa la FEC, el aumento de fallecimientos por causas cardíacas que se da en estas fechas responde a un menor control de algunos factores de riesgo cardiovascular. Además, hay elementos externos como el estrés, la emotividad o la nostalgia, que afectan a nuestra salud y se acentúan especialmente a esta época del año.

El doctor Juan Manuel Escudier, miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y cardiólogo del Hospital Universitario de Puerta de Hierro de Majadahonda, comenta que "estos elementos no son determinantes para desarrollar una enfermedad cardiovascular, sin embargo pueden ser más perjudiciales si ya se sufren problemas cardiacos o un riesgo alto de padecerlos".

Algunas recomendaciones de la FEC

La Fundación Española del Corazón recomienda controlar los excesos, especialmente en las personas que padezcan enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o diabetes. El consumo desmedido de sal, alcohol, azúcares o grasas puede hacer que aparezcan problemas mayores.

Aunque también aconseja a las personas que no presenten problemas de salud que controlen su dieta. En Navidad solemos consumir más calorías de las habituales, que genera un incremento en nuestro peso y, normalmente, conlleva un aumento de la grasa visceral, que se deposita en nuestro abdomen. Esta grasa "tiende a aumentar mucho el riesgo de enfermedad de los vasos del corazón y del cerebro", informa la FEC.

Por lo que es aconsejable que la práctica de ejercicio físico o las visitas al médico sean habituales en esta época. "Muchos españoles que notan algún desajuste de salud en esas fechas, posponen la visita al médico, lo cual puede retrasar el tratamiento y aumentar sus consecuencias", cuenta el doctor Escudier.

La Fundación Española del Corazón también incide en que es muy recomendable dejar de fumar, para no solo mejorar nuestra salud sino también la de los que están alrededor.