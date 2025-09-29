Leucovorina: cómo es el fármaco que ha sido aprobado por la administración de Estados Unidos como tratamiento para el autismo

La leucovorina ha sido presentada en la Casa Blanca como un tratamiento para el autismo. Desde la Administración de de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, a través de un comunicado, se ha emitido que está dentro de un proceso de aprobación. Sin embargo, es conocida como ácido folínico que es un fármaco que pertenece al grupo de los derivados del ácido fólico.

Se utiliza como un agente terapéutico complementario en tratamientos con fármacos citotóxicos, como en la prevención y tratamiento de deficiencias de folato. A lo largo de las últimas décadas, su papel ha sido fundamental en oncología, hematología y en urgencias.

Aplicaciones de la leucovorina

a) Oncología: puede resultar imprescindible para evitar toxicidad grave en tratamientos quimioterapéuticos de leucemias, linfomas y osteosarcomas. Es ideal en esquemas de quimioterapia para cáncer colorrectal avanzado.

c) Hematología: en tratamiento de anemias megaloblásticas secundarias a deficiencia de folato, cuando la administración de ácido fólico no es suficiente o está contraindicada.

d) En algunos casos, se utiliza para reducir efectos adversos de fármacos que interfieren con el metabolismo del folato.

Efectos adversos

Aunque la leucovorina es en general bien tolerada, puede ocasionar ciertos efectos secundarios, especialmente en combinación con quimioterapia:

Náuseas, vómitos y diarrea.

Reacciones alérgicas poco frecuentes (erupciones cutáneas, anafilaxia rara).

Convulsiones en pacientes predispuestos, debido a alteraciones del metabolismo de folatos en el sistema nervioso.

Cuando se combina con 5-FU, puede potenciar los efectos tóxicos gastrointestinales y hematológicos de este.

Precauciones y contraindicaciones

Deficiencia de vitamina B12 : no debe usarse como sustituto, ya que puede corregir la anemia megaloblástica sin revertir el daño neurológico causado por la falta de B12.

: no debe usarse como sustituto, ya que puede corregir la anemia megaloblástica sin revertir el daño neurológico causado por la falta de B12. Interacciones farmacológicas : puede alterar la eficacia de algunos anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, primidona), reduciendo sus concentraciones plasmáticas y aumentando el riesgo de convulsiones.

: puede alterar la eficacia de algunos anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, primidona), reduciendo sus concentraciones plasmáticas y aumentando el riesgo de convulsiones. Pacientes con insuficiencia renal: requieren vigilancia estrecha, sobre todo cuando se administra en conjunto con metotrexato.

Perspectivas futuras

La leucovorina sigue siendo objeto de investigación, particularmente en:

Optimización de esquemas quimioterapéuticos para maximizar la eficacia del 5-FU y reducir toxicidad.

para maximizar la eficacia del 5-FU y reducir toxicidad. Uso en combinaciones con nuevas terapias dirigidas e inmunoterapia , donde se estudia su capacidad de modular efectos secundarios.

, donde se estudia su capacidad de modular efectos secundarios. Aplicaciones en neurología y psiquiatría, explorando el papel de metabolitos derivados del folato en la función cognitiva y en trastornos del ánimo.

