El equipo de limpieza del Hospital, el eslabón que protege del coronavirus

Si hay algo que ha quedado claro con esta pandemia es la importancia de la limpieza. Poco a poco hemos aprendidos nuevas formas para combatir a este patógeno, que desde marzo nos acecha en cada rincón, con la crueldad de un enemigo invisible. La desinfección y limpieza de cualquier lugar es una de las medidas más efectivas de prevención para impedir futuros contagios.

En Vithas Granada son muy conscientes de esto y desde que comenzó esta crisis sanitaria han reforzado su equipo de limpieza, así lo explica Josefina Gómez, gobernanta de Vithas Granada, donde trabajan por turnos de mañana, tarde y noche; 24 horas los 365 días del año. “No nos ha faltado ni material ni personal, Vithas no está escatimando en limpieza y todo lo que hemos solicitado para hacer este hospital más seguro, nos lo han dado”, asegura Gómez.

Un equipo de 22 mujeres a turno completo y un mozo de tóxicos, se encarga de proteger a los pacientes de este hospital privado de Granada de un virus mortal por medio de la desinfección del edificio –desde la entrada, las salas de espera, los despachos, planta por planta, e incidiendo en las Urgencias y los baños públicos-. “Hacemos muchos repasos, más veces sobre todo en las zonas más expuestas al virus, en la planta Covid y en las Urgencias no sé cómo no se han desgastado las paredes y el mobiliario de tanto limpiarlo”, apunta sorprendida. “Limpiamos las consultas de Covid enteras cuando sale un paciente, aunque no haya tocado nada. Estamos haciendo lo imposible por la seguridad de todos los que entran a este Hospital, incluidas nosotras mismas”, asegura Josefina Gómez.

La gobernanta destaca la humanidad, empatía y compromiso de su equipo del que sostiene que “si antes de esto daba el cien por cien, ahora están dando el 200 por cien. Todas las limpiadoras de Vithas Granada han dado lo mejor de sí en esta pandemia, son una lección de esfuerzo, trabajo y compromiso y todas han estado al pie del cañón aún pudiendo haberse retirado en esta lucha”. De igual modo, alaba el temple y buen hacer de su equipo, sobre todo en la planta Covid, donde son amables y ayudan al paciente mostrándole cariño y respeto.

Josefina Gómez indica que no les ha resultado demasiado complicado adaptarse a esta nueva forma de trabajar gracias a los estándares establecidos por la acreditación sanitaria Joint Comission, que este centro ostenta desde 2019, y con los que llevan ya años trabajando: “los protocolos de limpieza de la Joint Comission han hecho que este reto sea más fácil, porque el trabajo ya lo estábamos haciendo bien. Contamos con una buena organización, planificación y mucha comunicación entre nosotras. Aquí nada se deja al azar, cuando un turno finaliza su jornada debe comunicar al que entra lo que se ha hecho y lo que queda por hacer”, explica.

Además, este equipo de limpieza recibe una formación continua por parte del grupo Vithas, y desde que comenzó la pandemia han cursado varias formaciones en relación a la Covid. De hecho, cuando un paciente es dado de alta realizan una limpieza general de esa habitación, si el paciente ha sido Covid, la desinfección es general con el hándicap añadido de que ellas deben usar trajes de protección nada cómodos, totalmente impermeables –por lo que sudan el doble-, que hacen la labor más complicada.

Se ha hablado mucho de médicos, enfermeras, sanitarios en general, pero no hay que olvidar que los equipos de limpieza son parte esencial de esa gran familia que vela por la salud de la población. Aunque Josefina se muestra modesta en su función, es consciente de que son parte de ese eslabón que hace posible que un hospital ande.