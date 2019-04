“La medicina estética camina en búsqueda de la naturalidad”

María José Rodríguez Freire es doctora y directora médica de la Clínica Doctora Rodríguez Freire. Especialista también en flebología (el cuidado y tratamiento de las varices) y nacida en Galicia, aunque afincada desde hace años en Jerez, acumula casi 20 años de experiencia en el mundo de la medicina estética.

Hace unas semanas ha abierto la Clínica de Medicina Estética y Láser Doctora Rodríguez Freire, situada en la confluencia de la calle Índico con la avenida de la Cruz Roja. La doctora se declara una entusiasta de la naturalidad dentro de los tratamientos de belleza y aboga por los tratamientos con hilos tensores y tecnología cada vez menos agresiva. Además, espera que los hombres se vayan cuidando cada vez más en un paradigma donde la medicina estética está cobrando mayor importancia.

-¿Qué podemos encontrar cuando acudimos a la Clínica de la Doctora Rodríguez Freire?

-Todos los tipos de tratamiento que hay dentro del arsenal terapéutico de medicina estética. Sobre todo lo que más nos gusta es la fototerapia, la laserterapia y la flebología, que son nuestra especialidad. Nos encanta la medicina regenerativa, es algo novedoso que aporta muchísimo para el futuro. La terapia con células madres y plasma también es una de nuestras especialidades y la naturalidad es una de nuestras características principales. Para nosotros es prioritario que a los pacientes no se le detecten los tratamientos realizados, de lo que se trata es de sacar a relucir la mejor versión de cada una de las personas que se acercan a visitarnos. No nos gusta lo estridente. Solemos poner muy poco botox, poco relleno. Nos gustan más las terapias naturales como los hilos tensores y, para ello, tenemos cuatro salas con aparatología especializada, sobre todo, en los tratamientos láser.

-¿Qué es lo más importante a la hora de cuidar nuestra estética?

-Lo más importante en un tratamiento de belleza es tener la piel cuidada. No podemos empezar por el final, que en este caso sería estirar la piel. Eso es lo primero: quitar manchas, cerrar los poros... Hay que poner la piel muy bonita y, después, ya hablamos de quitar arrugas y demás. Lo de tener una piel poco cuidada y estirarla sin más es hacer un trabajo pobre en el que estaremos mostrando una tensión que no va a lucir. Por eso me gusta la aparatología láser. Es lo más preciso para poner la piel perfecta. En nuestra clínica somos muy perfeccionistas.

-¿Estamos hablando sólo de la cara o de la piel de todo el cuerpo?

-Cuando hablamos del tratamiento de la piel no solo nos tenemos que cuidar la parte visible. La cara es muy importante, pero también hay otras zonas de no menor importancia. El escote, las manos, los brazos… Para esto es muy importante, entre otras muchas cosas, tener en cuenta las horas diarias que tomamos el sol y cómo lo hacemos. Por ejemplo, es muy importante tener la piel siempre hidratada. Lo de tomar el sol sin protección es algo pasado de moda. Si te quieres poner moreno o morena será siempre a expensas de envejecer tu propia piel, ya que cada uno tenemos un tono distinto.

-¿Hacia dónde camina la medicina estética y cuáles son los últimos avances?

-La medicina estética camina hacia la naturalidad. Ahora mismo lo último es la radiofrecuencia nanofraccionada, que la tenemos aquí y es una terapia no invasiva que mejora la textura de la piel, arrugas, poros, flacidez… Digamos que lo que hace es rejuvenecer la piel sin cambiar los rasgos de la persona. No es nada agresiva y no necesitas darte de baja si te realizas el tratamiento. Hacia eso también camina el mercado; aspiramos a conseguir los mejores resultados con la menor interferencia en nuestra vida diaria. Tenemos una máscara led que tiene láseres de baja potencia que no son nada agresivos y son estimulantes de colágeno. Tienen muchas funciones como potenciar el tono de la piel de forma nada agresiva.

-¿Hasta qué punto es importante la nutrición?

-Nosotros, cuando hablamos con nuestros pacientes, hacemos hincapié en este aspecto que consideramos fundamental, pero no le decimos que debe comer verduras y a la plancha. Eso lo sabe todo el mundo. Tenemos que hablar de nutrición y micronutrición, que es lo que hacemos con todos nuestros pacientes.

-¿Se cuidan lo suficiente los hombres?

-La mayor parte de nuestros clientes son mujeres, aunque también hay hombres. Es cierto que, en Barcelona y Madrid, cada vez se ven más chicos y pienso que esto irá variando. Los hombres tienen que cuidar la estética, es muy importante. Te sirve para ganar en autoestima y sacar la mejor versión de ti mismo. Yo creo que está un poco mal visto todavía que ellos se cuiden tanto. Tenemos demasiados prejuicios aún. Eso deberá ir cambiando con el tiempo porque hombres y mujeres debemos cambiar nuestra concepción sobre el cuidado de la belleza. Animo a todos los hombres a cuidarse más.

-¿Son diferentes los tratamientos para hombres y mujeres?

-A la hora de trabajar hay que diferenciar entre un hombre y una mujer. Nuestra estética es completamente diferente. Cuando los especialistas nos formamos lo hacemos diferenciando los tipos de tratamiento que aceptan chicos y chicas. A lo mejor un tratamiento adecuado para un chico no lo es para una mujer, mientras que también puede ocurrir al contrario, que un tratamiento para una mujer no nos sirva para un hombre. Hay que ver las necesidades de cada uno porque los cánones de belleza son muy distintos.