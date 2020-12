Por unas navidades seguras. Preguntas frecuentes sobre los diferentes test Covid que existen

Estas fiestas navideñas no las olvidaremos nunca, al igual que el año que estamos cerca de despedir. La pandemia global por el coronavirus SARS-CoV-2 ha marcado 2020 y está lejos de remitir, pese a que en unos días comenzará la campaña de vacunación para protegerse de la Covid-19.

Pero no hay que bajar la guardia, las autoridades sanitarias siguen remarcando la necesidad de quedarse en casa el mayor tiempo posible y en minimizar los contactos sociales en estas fiestas. Y cuando se produzcan, sin olvidar en que hay que mantener las medidas de seguridad que llevamos meses adoptando: uso de la mascarilla, distancia social, lavado frecuente de manos y mucha ventilación, ahora que comienza el invierno y nos va a tocar pasar más tiempo en el interior de nuestros hogares.

Pese a todo, y siempre que estas premisas se cumplan, los reencuentros familiares en estas fechas tan señaladas son inevitables y por eso estos días muchos ciudadanos buscan información sobre los tipos de test que existen para diagnosticar la Covid-19 y cuál es el más recomendable en cada caso. Tratamos de disipar las posibles dudas dando respuesta a las preguntas más frecuentes de nuestros lectores:

He estado en contacto con una persona que ha dado positivo, pero no tengo síntomas, ¿qué test debo hacerme?, ¿hay que esperar unos días a realizármelo o me lo hago de forma inmediata?

Actualmente no sólo es importante conseguir una detección precoz de los casos con COVID-19 para controlar la transmisión, sino la identificación y seguimiento de los contactos, expone el jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Huelva, el doctor Christian Leyva. Pero si la pregunta es, he estado en contacto con un positivo, ¿qué debería hacer?, lo más responsable e ideal, afirma el doctor, sería “realizarse una PCR, 72 horas previas a reunirme con mis familiares, (para darnos un margen de tiempo para poder viajar) y, si este es negativo, podríamos trasladarnos, reunirnos y disfrutar de la familia; y que si por el contrario es positivo tendríamos que confinarnos”.

También tendríamos la posibilidad de realizarnos un test de antígenos COVID-19, en caso de haber tenido contacto estrecho o no con un positivo y tener algún síntoma, ya que obtendríamos el resultado en 15 minutos y nos daría la confianza de reunirnos o no con la familia (adquiere alta fiabilidad si presentamos síntomas de 1-5 días de evolución). Por lo que la recomendación responsable desde el Hospital Quirónsalud Huelva es: “Si la Navidad familiar quieres pasar, por lo menos una PCR o antígeno, deberás llevar”.

Me resulta muy molesta la PCR clásica, ¿existe alguna alternativa? ¿es igualmente fiable y me puedo quedar tranquilo?

“En estos casos, existe la opción de la PCR con muestra en saliva, que es la última prueba que hemos incorporado a nuestra cartera de servicios, ya que ofrece la posibilidad de realizar la toma de una manera más sencilla y nada invasiva”, apunta la directora del laboratorio del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, la doctora Isabel Blázquez, quien indica que en este centro, como en el resto del grupo en Andalucía, “está disponible siempre que se pida de manera expresa o proactiva por parte del paciente”.

Además, la especialista precisa que "la PCR nasofaríngea sigue siendo el ‘gold standard’ para el diagnóstico de infección por Covid-19, dado que una recogida inadecuada de la muestra de saliva por parte del paciente o una baja carga viral pueden disminuir la sensibilidad de la prueba”.

Necesito saber rápido los resultados porque salgo de viaje, ¿qué opciones tengo? ¿qué requisitos están pidiendo en el extranjero y en las islas para poder movernos en avión? ¿Con cuánta antelación puedo obtener el informe, también en otro idioma?

La doctora María Rosa Moyano, jefa del Laboratorio del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, nos aconseja si vamos a salir de viaje realizarnos una PCR como prueba más sensible y más específica tanto para personas con síntomas como asintomáticas, para detectar una posible infección por COVID 19 y determinar si podemos contagiar la enfermedad. Además, en este centro sevillano se entregan los resultados en un tiempo máximo de 24 horas.

“También podemos realizarnos el test de antígeno, aunque en casos de pacientes sin síntomas esta prueba es menos sensible por lo que pueden obtenerse falsos resultados negativos” aclara la doctora Moyano. En este caso el informe puede estar finalizado en 15-20 minutos

Para viajar al extranjero, dependerá del país al que vayamos. La prueba PCR es la que más seguridad aporta y la que normalmente exigen los distintos países y compañías aéreas para desplazarse, aunque algunos países admiten el test de antígenos.

En el caso de las islas, los gobiernos insulares están facilitando las pruebas PCR de forma gratuita para el regreso a casa de los ciudadanos de las islas que residan en la península y quieran regresar en Navidad.

En cuanto al tiempo de antelación con el que realizarnos las pruebas, la doctora Moyano señala que normalmente solicitan que el informe de resultados se haya emitido con un máximo de 72 horas de antelación respecto a la fecha del viaje, sobre todo para países extranjeros, pero es importante consultar con las autoridades antes de viajar. Los informes en Quirónsalud se pueden emitir en español e inglés.

Viajo con niños, ¿puedo hacerles a ellos una prueba menos molesta pero que sea igualmente eficaz? ¿Es necesaria si vamos a convivir con personas mayores o de riesgo?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que cada prueba tiene una finalidad distinta, luego es imposible elegir las pruebas según las necesidades de la familia o del niño, apunta el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga.

“En una gran mayoría de niños, no se realizan las pruebas de detección del coronavirus. Se debe a que, por lo general, el diagnóstico de un posible COVID-19 en niños no se realiza mediante pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2, sino a través de la clínica del niño. Los niños cursan con síntomas leves, aunque en caso de precisar ingreso o tener factores de riesgo, se realizará una prueba diagnóstica”, señala este experto.Además, las autoridades sanitarias recomiendan a los padres hablar con el médico de su niño sobre las pruebas, y en ese sentido su pediatra puede ayudar a determinar si es buena idea hacer pruebas basados en los datos de la infección y en la situación en su localidad. También le va a ayudar con el seguimiento de los resultados de las pruebas. “Uno de los beneficios que aporta realizar la prueba a un niño, en caso de dar resultado positivo, evitar la transmisión de la enfermedad”, según el Dr. Baca, que añade que “independientemente de la prueba, si su niño se resfría, las personas adultas que están en casa deben extremar las precauciones para no resfriarse: lavarse las manos y desinfectar las superficies con frecuencia. Y si el niño presenta síntomas más fuertes (fiebre alta continua, dificultades respiratorias y no come ni bebe bien), no dude en consultar con el pediatra”.

En un reciente estudio se indicaba que solo un 3,4% de los niños infectados por coronavirus contagió a alguien de su entorno durante el confinamiento. Se ha podido demostrar que en el 72% de los casos se identificó a otro miembro de la familia con PCR positiva anterior a la del niño o que claramente tenía síntomas de Covid antes que él y en contacto directo. La inmensa mayoría de los pacientes pediátricos analizados han sido casos secundarios a pesar de que el domicilio es un espacio con una carga de enfermedad considerable y además, seis de cada 10 convivientes de los núcleos familiares han sido diagnosticados de Covid-19 con confirmación microbiológica.

Ahora estoy sano, pero tengo dudas de si el catarro que tuve en primavera fue en realidad Covid-19. ¿Cómo puedo averiguarlo?

En estos casos, según el doctor José Muriana, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, lo mejor es que se realice una prueba para la detección de anticuerpos que son las sustancias que genera de manera natural el sistema inmunitario para combatir bacterias o virus.

“En el caso de la Covid-19 debería tener una PCR SARS-CoV-2 negativa, para asegurar que ha curado la enfermedad y una determinación de anticuerpos IgM e IgG (técnica de ELISA) para comprobar si ha quedado inmunizado. Hay que aclarar que la presencia de anticuerpos desciende paulatinamente con el tiempo. Estamos detectando que algunos de los que pasaron la enfermedad en marzo han perdido ya esa inmunidad”, apunta.

Y para saber si tengo anticuerpos, ¿qué prueba es la más fiable? En caso de tener anticuerpos, ¿cuánto me dura la inmunidad?, ¿es cierto que ni contagio ni me contagio o todavía no está totalmente confirmado?

El doctor Rafael Cuenca, jefe de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Córdoba, nos explica que la prueba que mide los anticuerpos es la serológica. Esta prueba mide la respuesta que genera el sistema inmune al estar en contacto con el virus. Por tanto, afirma el especialista, “no es una prueba de diagnóstico, sino para confirmar contacto e inmunidad ante el Covid-19”.

Hay varias formas de medir los anticuerpos y cada una de ellas tiene una sensibilidad y especificidad distintas. Es por ello que actualmente no se recomienda el uso de test rápidos con sangre capilar para la detección de anticuerpos, pues es una técnica con baja sensibilidad. La técnica que más se recomienda es ELISA o CLIA al tener una sensibilidad muy alta y por tanto muy pocos falsos negativos.

Sobre la durabilidad de la inmunidad, actualmente no hay evidencia suficiente para conocerla. Sí se conoce por otros coronavirus que la capacidad inmune no supera el año. En este momento, cuando aún no ha pasado un año del inicio de la pandemia, los datos que tenemos son escasos, parece por los estudios que al menos duran 6 meses, pero esto se tendrá que ir confirmando. Además, se sabe que hay otras células que en la actualidad no medimos en analítica, como los linfocitos T, que también podrían ayudarnos a no infectarnos de nuevo. Otro aspecto importante son los títulos de anticuerpos, es decir la cantidad de anticuerpos que poseemos. Quizá pacientes que hayan pasado un Covid-19 leve o que hayan desarrollado baja carga viral, desarrollen menos anticuerpos y sean más propensos a una posible reinfección. Son preguntas que el tiempo nos aclarará.Si el paciente tiene anticuerpos, estos lucharán contra el virus y evitarán la replicación e infección, pero esto será así mientras duren los anticuerpos, que a día de hoy es una incógnita.

¿Es necesario combinar varias pruebas o con una es suficiente para saber si tengo la Covid-19? Breve repaso de las distintas pruebas.

Todo depende de lo que queramos saber. Porque las pruebas están diseñadas para la detección de la enfermedad en caso de tener síntomas o para saber si somos portadores o si ya hemos pasado la enfermedad y tenemos defensas activas frente a la Covid-19, según el doctor Emilio Redondo, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella.

“Si usted detecta alguno de los síntomas (pérdida de olfato, fiebre, diarrea, dolor de cabeza…), el test rápido de antígenos ofrece una máxima fiabilidad siempre y cuando se realice en los primeros cinco días de la aparición de estos factores (técnica nasofaríngea). Pero si no tiene síntomas o es usted un contacto estrecho con un COVID con medidas de riesgo (sin uso de mascarilla, menos de 2 metros, más de 15 minutos, por ejemplo) La PCR es la prueba de referencia, ya que con los antígenos tendría la posibilidad de tener un falso negativo. Por ello la PCR es la prueba que nos ofrece máxima fiabilidad durante toda la infección. Ya sea mediante extracción nasofaríngea o con toma de muestra de saliva”, detalla este especialista.

Por último y en caso de sospecha de haber pasado la enfermedad, se recomienda realizarse un test de anticuerpos (serología), ya que mediante una extracción sanguínea se comprueba si ha desarrollado cierta inmunidad ante la infección.