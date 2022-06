Retiran del mercado este producto de Hacendado por contener un alérgeno sin etiquetar

Las alertas alimentarias siguen sucediéndose en productos comunes. Una de las más alarmantes de los últimos meses es la que tenía que ver con un brote de salmonella en chocolates de la compañía italiana de confitería a la que pertenece la marca Kinder, extendiéndose por Europa y EE.UU. Y precisamente también fueron varios chocolates los que protagonizaron la última notificación difundida por la AESAN, con presencia no declarada de cacahuete entre sus ingredientes. Ahora, La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia, relativa a la presencia de soja no incluida en el etiquetado de Semillas de Chía distribuidas bajo la marca Hacendado.

Las semillas en cuestión, pertenecen al proveedor italiano Pedon S.P.A., una empresa importadora de venta al por mayor de legumbres de cultivo convencional y legumbres de cultivo biológico. Hasta la resolución definitiva del expediente sanitario, Mercadona ha decidido retirar todos los lotes de este producto de sus supermercados.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a la soja: Presencia de soja en semillas de chía 📌https://t.co/ORFYj1a2fF pic.twitter.com/DOCWIfHltN — AESAN (@AESAN_gob_es) June 1, 2022

DATOS DEL PRODUCTO

Los datos del producto implicado son los siguientes:

Nombre del producto: CHÍA

Marca: Hacendado

Aspecto del producto: Bolsas

Número de lote: TODOS LOS LOTES

Peso: 150 gr

Temperatura: ambiente

Se adjuntan imágenes disponibles:

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. La presencia de soja no incluida en el etiquetado fue detectada en un control interno de la empresa fabricante que ha procedido a informar a todos sus clientes.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a los Servicios de la Comisión Europea a través de la Red de Alerta Alimentaria europea (RASFF), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la soja que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. El consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

De acuerdo con la política de Mercadona, si el cliente tiene el mencionado producto y quiere devolverlo, se le reintegrará el importe en la tienda más cercana.