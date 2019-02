El 95% de padres y madres consultan al pediatra sus dudas sobre vacunas

La enfermedad meningocócica invasiva puede afectar a cualquier edad, pero es más frecuente en niños menores de cinco años, y especialmente, durante el primer año de vida. Entre 2016 y 2017 se dieron en España 6,11 casos por cada 100.000 habitantes para los menores de un año y 2,26 casos por cada 100.000 habitantes en el grupo de 1 a 4 años. Para el resto de la población general las tasas son muy reducidas, de unos 0,58 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque se trata de una patología poco frecuente , la enfermedad meningocócica invasiva tiene una rápida evolución y un margen estrecho de actuación una vez se produce la infección, pudiendo conducir a consecuencias muy graves y ser potencialmente mortal. Los supervivientes de la enfermedad suelen perder algunos miembros, brazos o piernas y puede dejar lesiones visibles en la cara. Lucía Galán, es pediatra en el Hospital Medimar, de Alicante, escritora de libros divulgativos y autora del blog Lucía, mi Pediatra. Además, de niña tuvo un ingreso por meningitis. La semana pasada, participó en unas jornadas organizadas por la compañía GSK sobre la vacuna contra la enfermedad meningocócica para especialistas en Pediatría. Allí compartió su experiencia como paciente. Aquel episodio la ha marcado toda la vida y por eso es contundente a la hora de arengar a sus compañeros a que "animen a los padres y madres a vacunar a sus hijos, ya que las vacunas son eficaces, seguras y son la mejor herramienta que tenemos para evitar las enfermedades". En su opinión, "debemos ponernos serios e informar en qué consiste la enfermedad meningocócica invasiva, contamos con herramientas útiles y sabemos que los beneficios superan con mucho a los riesgos".

La información sobre vacunas que no están en el calendario resulta menos accesible

El rol de los pediatras a la hora deinformar a padres y madres sobre los beneficios de las vacunas en general es importante. El pediatra es la figura de referencia para los padres y madres de niños a la hora de informarse sobre las vacunas infantiles. Aunque el 63% se considera responsable de garantizar la vacunación de sus hijos, también confían en el profesional a la hora de comprobar que las vacunas estén al día, y en un 83% de los casos acuden al pediatra cuando quieren informarse y asesorarse sobre vacunas infantiles, incluidas las vacunas frente a la meningitis.

Así lo revela un estudio de evaluación del conocimiento de los padres sobre la meningitis, elaborado por Ipsos Healthcare para GSK. La investigación se basa en 1.001 entrevistas a padres y madres de niños de 0 a 15 años, con una media de edad de 40 años (entre 26 y 55).

Los resultados indican, asimismo, un importante desconocimiento por parte de la población general en referencia a la meningitis, sus vías de contagio, consecuencias y síntomas.

Asimismo, casi la mitad de los encuestados dicen no estar seguros o no saber que existen diferentes cepas de la bacteria Neisseria Meningitidis que producen la enfermedad. A nivel global, en cuanto a la prevención, aunque el estudio revela un alto grado de cumplimiento en el calendario de vacunación, también desvela que más de la mitad de los progenitores (el 53 %) no conoce qué vacunas están incluidas en el calendario vacunal de su país.

Este desconocimiento se suple con una gran confianza en los profesionales sanitarios. El 95 % de los entrevistados consideran que han de ser informados por su profesional sobre todas las vacunas disponibles, estén o no incluidas en el calendario de vacunación. Y un 89 % considera que deberían ser informados, de forma específica, sobre las vacunas que no forman parte del calendario. Las familias confían en sus profesionales hasta tal punto que un 63 % asegura que sólo pone a sus hijos las vacunas que les recomienda su pediatra, médico de familia o enfermero.