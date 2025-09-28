Periodismo sanitario, un aliado para mejorar la vida de las personas con enfermedades raras

Hace veinte años, Ana supo que era portadora de una enfermedad rara porque se la diagnosticaron a su hijo, Fernando, meses después de su nacimiento. Antes de ser madre, no lo sabía. Entonces, Ana tuvo que gestionar un enorme sentimiento de culpa, que vivió en silencio y de manera invisible, mientras ponía todos sus esfuerzos en cuidar a su hijo y en superar todos los problemas que la nueva realidad suponía: incertidumbre sobre el futuro, falta de conocimiento sobre la enfermedad, necesidad de promover una asociación de pacientes que diera apoyo a otras familias como las de Ana y Fernando…

Veinte años después, Ana ya sabe que no tiene que sentirse culpable. Casos como el suyo, ahora reciben una mejor atención socio-sanitaria y tienen mucha más visibilidad. Forma parte activa de la asociación de pacientes, que ya está totalmente profesionalizada, y es un interlocutor válido con los profesionales e instituciones sanitarias.

Fernando está terminando sus estudios superiores y tiene por delante un futuro laboral para el que su enfermedad no va a suponer un impedimento. Aunque hace veinte años tuvo que afrontar la falta de conocimiento de los maestros para llevar un día a día normal y, por ejemplo, no pudo integrarse en las actividades deportivas. Hoy su vida es equiparable con la de una persona sin su enfermedad, gracias a un abordaje terapéutico adecuado.

La historia de Ana y su hijo Fernando es una ficción, pero podría ser cierta, porque está inspirada en testimonios reales. Refleja el camino que han recorrido las personas con enfermedades poco frecuentes a lo largo de los últimos veinte años. En este tiempo, han sido muchos los avances que se han producido en torno a las enfermedades raras. Y las páginas de salud del Grupo Joly han contribuido a sensibilizar sobre las necesidades de este colectivo, formado en España por tres millones de personas. Historias como las de Ana y Fernando han protagonizado sus informaciones y es necesario seguir contándolas porque aún tenemos muchos retos por delante para mejorar la vida de las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes: mejorar el diagnóstico, investigar más, innovar y facilitar el acceso a esa innovación, promoviendo su integración social, educativa o laboral...

En Sobi nuestro propósito es transformar la vida de las personas con enfermedades raras, poniendo a disposición de los pacientes innovación terapéutica y buscando soluciones a las necesidades que nos trasladan, entre ellas la de dar más visibilidad a su problemática. Queremos que las enfermedades minoritarias cada vez sean menos raras. Y lo raro sería no contarlo.

Tenemos un compromiso con el futuro, porque el 70 por ciento de las enfermedades raras se desarrollan en la infancia. Y cuando hablamos de niños estamos hablando de futuro. Tenemos el reto de mejorar ese futuro. Como dijo Antonio Machado, un sevillano y andaluz universal: “Después de la verdad nada hay tan bello como la ficción”. Podemos imaginar, dentro de otros veinte años, que hemos mejorado ese futuro, solucionado, entre todos, las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes. Es un compromiso de todos hacerlo realidad, también de los informadores de salud.