"No retener el talento es un fracaso"

-los modelos de colaboración público y privada no son una novedad pero se siguen percibiendo como un modelo complejo con diferencias de intereses. ¿Cómo trabaja la Fundación?

-Hace 10 años se estableció una alianza público-privada entre la Junta de Andalucía, la empresa farmacéutica Merck Sharp & Dohme de España (MSD) y la Universidad de Granada que dio lugar a la Fundación Medina. Es un lienzo en blanco para establecer colaboraciones teniendo claro el modelo y los intereses de todos. El modelo que hemos establecido nos permite lo mismo estar trabajando con equipos académicos que con pequeñas empresas y en ese sentido tenemos claras las distintas fases de desarrollo y hasta donde debe llegar cada una. No hemos encontrado ningún conflicto cada vez que establecemos un convenio de colaboración por ambas partes.

-¿En qué ámbito se centra su actividad?

-Albergamos nuestros proyectos de investigación propios en la búsqueda de nuevos fármacos. Somos uno de los pocos centros especializado en la búsqueda de fármacos de origen microbiano. Tenemos grandes colecciones de microorganismos con capacidades reconocidas a nivel mundial por nuestra trayectoria en estos diez años.

-¿Cómo se establecen las alianzas para desarrollar proyectos?

-El 80% de nuestros proyectos son en colaboración. A la vez trabajamos con empresas. El modelo de la industria farmacéutica ha cambiado y las conexiones y alianzas en la búsqueda de nuevos tratamientos o en el desarrollo de conocimiento compartido está a la orden del día. Esta ambivalencia enriquece mucho el modelo y te permite estar trabajando desde la investigación básica a la aplicada y llegar a involucrar a los cínicos en los proyectos que estamos haciendo. Eso nos da un recorrido muy amplio en ese sentido.

-El desarrollo de tratamientos está estrechamente unido a patentes y beneficios económicos. ¿Como puede revertir el esfuerzo que hacen las administraciones públicas en investigación?.

-En los acuerdos que realizamos se concretan los términos de propiedad intelectual. Cuando la fundación realiza acuerdos con grupos académicos somos copartícipes de los resultados de esa investigación. Cualquier modelo de explotación por terceros al final va a estar ligado al posible éxito que vaya a tener ese compuesto. El modelo tiene perfectamente claro cada etapa y como se distribuyen o ceden esos derechos y en contrapartida los retornos monetarios que va a tener en cada momento. No es un tema que se deje para después. Sabemos estimar dónde poder establecer el tipo de retornos. Siendo una entidad privada sin ánimo de lucro, tampoco podemos entrar en determinados modelos de inversión.

-Cómo valora la situación de la investigación en España?

-Cuando comparas cómo se dota la investigación en Alemania o Suecia ves muchas diferencias y estamos a años luz. No solo en identificar centros y favorecer la excelencia, sino en generar un sistema que se pueda sostener. A nivel de las pequeñas empresas, hace 10 años había un sector emergente en biotecnología que en gran parte no ha sobrevivido a estos años. Se habla incluso de una generación pérdida de talento. Es complicado hacer atractivo el entorno para aquellos que se han ido fuera y han conseguido prestigio en su trabajo. Es un fracaso como país el hecho de invertir en formación y no poder luego retener ese talento.