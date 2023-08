Investigadores de IBIMA avanzan en la comprensión de la enfermedad a nivel molecular

Investigadores del Instituto de Biomedicina de Málaga (Ibima-Plataforma Bionand) han construido diversas redes de regulación genética que permiten comprender mejor cómo interactúan los genes y cómo esto puede influir en la salud y en las enfermedades.

Este avance en el campo de la genética brinda esperanzas para el desarrollo de tratamientos personalizados, según ha informado el Ibima en un comunicado. Estas redes de regulación genética son como mapas de metro que ayudan a entender cómo los genes se comunican entre sí en diferentes situaciones. Al comprender estas interacciones, los investigadores pueden encontrar posibles objetivos para tratamientos más precisos y personalizados.

El trabajo, publicado en la revista "Computers in Biology and Medicine", aborda el problema de conocer cómo son estas redes en diferentes escenarios, como la enfermedad o su tratamiento. "Es como si en ese mapa dependiendo de cada persona y su estado, ciertas estaciones se cerraran o abrieran, o la conexión entre estaciones pudiera estar en funcionamiento o no", explica.

Sin embargo, en el caso de ciertos tratamientos novedosos, no se conoce el estado real de esas redes en cada momento y saberlo permitiría determinar si un tratamiento va a ser efectivo o no. Para construir estas redes genéticas, los investigadores comienzan con información sobre la actividad de un grupo de genes, la cual se mide con valores numéricos que indican cuán activos están los genes en un momento dado.

"Es como si para conocer el estado de las estaciones de metro no pudiéramos consultar directamente a ninguna entidad, pero si pudiéramos conocer en cada momento el número de personas que hay en cada estación", ha indicado el Ibima.

El desafío es descubrir cómo interactúan estos genes en diferentes situaciones, como durante una enfermedad o cuando se está aplicando un tratamiento médico. Para crear estas redes genéticas, hay diferentes soluciones informáticas que han sido desarrolladas para casos concretos, desde el estudio de organismos simples como bacterias, hasta el estudio de enfermedades genéticas. El problema es que cada solución informática es buena para un tipo de problema a estudiar.

El estudio presenta una estrategia basada en algoritmos evolutivos que combina estas técnicas y obtiene soluciones de consenso que funcionan bien en diferentes escenarios. Los resultados de este proyecto podrían suponer un avance significativo en la calidad de las redes de regulación génica que se infieren mediante técnicas computacionales, sostiene el Ibima.