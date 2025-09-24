Sarcoma de Ewing: Investigadores españoles logran una terapia génica que abre nuevas vías

El sarcoma de Ewing es considerado una enfermedad rara que afecta a los niños. Recientemente, se ha descubierto una terapia basada en genes "suicidas" que han demostrado en una fase preclínica que pueden acabar con las células tumorales de dicho cáncer. Los investigadores españoles han utilizado un adenovirus, que se utiliza frecuentemente en este tipo de terapias para introducir en las células del sarcoma un gen derivador del virus del herpes simplex (HSV-TK).

Este estudio está liderado por un grupo de investigadores del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) del Instituto de Salud Carlos III y cuenta con Javier Alonso como el portavoz. Los resultados de la prueba han sido reducir el tamaño del tumor y en algunos casos, se lleva a cabo la eliminación total en modelos preclínicos. Esto indica que se está ante una nueva terapia que podría resultar curativa, como se indica en el comunicado.

Al combinarse las células del sarcoma de Ewing con el adenovirus, estas expresan el gen HSV-TK, que al principio es inocuo. En el momento que se mezcla con ganciclovir, un fármaco que se utiliza para combatir infecciones como los virus del herpes, se transforma en un compuesto tóxico que provoca la muerte de las células del cáncer, según ha informado el Instituto de Salud Carlos III en un comunicado.

Una de las ventajas de la terapia es que el gen "suicida" solo funciona en el sarcoma de Ewing, por lo que se le otorga al sistema especificidad y se reduce las probabilidades de efectos secundarios en la terapia.

Sarcoma de Ewing

Se trata de un tumor maligno que afecta a niños y adolescentes. En España, cada año se dan más de 25 nuevos casos, por lo que en la actualidad es considerado una enfermedad rara. Este está caracterizado por una alteración genética muy específica que es la fusión de los genes EWSR1 y FLI1, que dan lugar a una proteína quimérica oncogénica denominada EWS:FLI1. Hace un mes, un estudio del Instituto de Biomedicina de Sevilla ha desvelado un nuevo mecanismo de sensibilidad a la quimioterapia.