Situación Actual de la Sanidad en España 2025

El 2025 está siendo complejo a nivel global, y la sanidad no escapa a esta situación. En España y, especialmente, en Andalucía, el sistema sanitario enfrenta importantes retos, muchos de ellos agravados por años de retraso y por no haber atendido las advertencias de los Colegios de Médicos.

La transformación hacia una sanidad más digitalizada, sostenible y eficiente requiere primero identificar los problemas. Andalucía ha incrementado notablemente su presupuesto sanitario para 2025 a 15.247 millones de euros, un 7% más que en 2024, destinando un 35% de este presupuesto a la atención primaria, superando los compromisos previos y buscando fortalecer la equidad y accesibilidad en toda la región. Esto es muy importante.

Pero no solo es cuestión de dinero, que sí es muy importante, máxime cuando tenemos a los médicos peor pagados de España. Lo que es importante es saber gestionar, y eso no es tan fácil.

Principales problemas:

• Tenemos que desburocratizar el trabajo del médico. El médico debe asistir al paciente, y todo el papeleo asumirlo personal administrativo, más económico de formar y contratar.

• La falta de médicos no se arregla gastando el dinero en nuevas facultades, que después hay que dotarlas de buen profesorado. Sería mejor se aumentes los alumnos en las facultades existentes, e invertir en mejorarlas.

• Los egresados tienen que formarse en una especialidad, ¿en qué hospitales? ¿Sabemos realmente cuantos especialistas necesitamos de cada especialidad? A esto se le llama planificación debe hacerse para al menos 15 a 20 años vista.

• Quienes dirigen la formación a nuestros MIR, son tutores y jefes de estudio, disponen de poco tiempo, reciben escaso reconocimiento en su currículum y no cuentan con una remuneración acorde a su excelente dedicación.

• Para paliar el déficit de médicos, podemos aceptar a los médicos que vienen de otros países. ¿Tan difícil es organizar un examen de la verdadera capacitación que tienen?

• En nuestra comunidad, la mayoría de los residentes que terminan recibe contratos de pocos meses, frente a otras regiones donde se ofrecen mínimos de tres años.

• En puestos de difícil cobertura, los incentivos a los médicos son escasos. Otras comunidades ofrecen vivienda, colegios, formación, reconocimiento para su CV y mejor salario.

• La carrera profesional es prácticamente café con leche para todos. Cuando debería premiar el trabajo, la investigación, la formación, la calidad asistencial, las publicaciones, etc., buscando siempre la excelencia.

• Los médicos de prisiones viven dificultades porque no tienen acceso a las historias clínicas de los internados, ni a sus tratamientos, ni a sus pruebas, ni a ningún dato de su historia.

• El ante proyecto del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio ha sido el detonante más importante en la historia de la Medicina de los últimos 40 años. Ha unido a los médicos en su contra. Los médicos están ya ¡HARTOS! de tanto desprecio a nuestra profesión. Exigimos un Estatuto Marco solo y exclusivo para el médico.

• A pesar de que el médico siempre busca la salud y el bienestar del paciente, las agresiones a profesionales sanitarios siguen siendo una grave lacra. No percibimos un movimiento serio, firme y punitivo contra quienes las cometen.

Todos estos puntos son solo una muestra de cuán difícil es atajar la problemática de la Sanidad en Andalucía y, por supuesto, en España. Pero quiero ser positivo y pensar que se está trabajando mucho y de la mejor manera posible.