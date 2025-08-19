El truco viral de un psiquiatra perfecto para quedarse dormido en segundos: "Nadie es capaz de hacerlo más de dos veces"

Dormir junto a comer es una necesidad biológica, pero en muchas ocasiones es muy difícil conciliar el sueño, sobre todo, en mitad de la noche. Una de las principales causas es el insomnio que afecta diariamente a millones de personas. Un psiquiatra ha explicado en sus redes sociales cómo una serie de ejercicios puede ocasionar somnolencia y en minutos provocar efectos: "Es uno de los trucos más locos que he visto y la gran mayoría de personas no son capaces de hacer el circuito más de tres veces". Se trata de unas técnicas de relajación ocular que tienen más beneficios y que pueden favorecer la transición del estado de vigilia al descanso, sin necesidad de usar pantallas.

Esta técnica tiene un respaldo científico y está demostrado que es muy efectiva. Los ojos tienen mucho más poder que el que se puede percibir a simple vista. Son una herramienta mucho más útil que ser utilizada para la vista. Están conectados con el cerebro a través de las vías nerviosas. Cada movimiento ocular que se realiza involucra al nervio oculomotor, el troclear y el abducen, también responsables de la atención, la memoria y la regulación emocional. Cuando se realizan no solo se activan para dormir, también afecta en el aumento de la concentración que hace que se esté más enfocado en esa actividad, una estimulación de la calma interna y efecto regulador de la amígdala que es la estructural cerebral que controla el miedo y la ansiedad.

Movimientos oculares durante las fases del sueño

No es descabellado pensar en la efectividad de este truco, ya que en la fase REM los ojos están continuamente en movimiento para activar la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional. Es algo innato que se hace y que forma parte de la vida del ser humano. Al imitar este comportamiento al ir a dormir, parece que se está preparando al cuerpo y la mente con lo que viene después. Por ejemplo, estos ejercicios también se utilizan en las terapias psicológicas para borrar recuerdos traumáticos por sus múltiples efectos relacionados con la memoria y la calma.

Un truco similar que genera sueño es leer tumbados hacia arriba o mirar fijamente al techo. Los crean una sensación de fatiga y aparece la somnolencia. Si, por el contrario, se mira hacia abajo, el cuerpo lo entiende como un estado de reposo. Un ejemplo práctico es la meditación con los ojos semicerrados y hacia abajo.

Beneficios adicionales

Además de favorecer el sueño, esta práctica produce otros beneficios como la reducción de estrés, ya que se relajan los músculos oculares y se activa el sistema parasimpático, que baja la tensión acumulada durante todo el día. También, disminuyen los dolores de cabeza tensionales gracias a los micrestiramientos de los ojos que reducen la rigidez ocular. Mejora la concentración y es un acompañamiento en las terapias de ansiedad para completar las rutinas de relajación.

