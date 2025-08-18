El día del videojuego se acerca: estos son los beneficios de echar unas partidas para la salud

Madrid continúa consolidándose como uno de los polos claves en la industria del videojuego en Europa. Normalmente, se destaca lo perjudicial que resulta para la salud, siempre y cuando se exceda en su uso. Igualmente, con moderación resulta una pieza clave de aprendizaje aportando muchos beneficios a nivel social, mental y física que merecen ser recordados en el día mundial del videojuego que se celebrará el 29 de este mismo mes. Estos pueden suponer una mejora tanto cognitiva como en el tratamiento de trastornos neurológicos.

Beneficios de los videojuegos

Uno de los beneficios más estudiados son los que aportan a nivel estimulo cognitivo o desarrollo mental. Esto se debe a que requiere una mayor atención, más memoria, rapidez en la toma de decisiones, más concentración y resolución de problemas. Un buen ejemplo son los juegos de estrategia y de rol. Estos requieren una mayor planificación y un pensamiento más crítico. Los de acción se mejora la atención selectiva y una percepción visual, ya que los jugadores tienen que identificar estímulos en entornos muy dinámicos. Varios estudios han comprobado que las personas que más tiempo pasan jugando a un videojuego tienen una mejor memoria espacial y más rapidez a la hora de alternar varias tareas.

Aunque no se puede aplicar a todo el mundo, es cierto que, los videojuegos son perfectos para reducir el estrés y la ansiedad. Muchas veces, suponen una forma de aislamiento de los problemas de la vida real, ayudando a desconectar de otras tareas que han implicado mucho desgaste mental. Los que tienen modo multijugador fomentan la interacción social y es perfecto para el grupo de población que presentan soledad.

De hecho, algunos videojuegos están diseñados con un propósito terapéutico. Por ejemplo, varios de ellos se utilizan como tratamientos para personas con depresión. Estos son aquellos que tienen una dinámica de recompensa y superación de retos perfectos para reforzar la motivación y la autoestima. Las fobias son tratadas con juegos realidad virtual, ya que permite una exposición controlada y segura a los estímulos que generan rechazo y miedo.

Otro de los beneficios es a nivel motoro porque ayuda a coordinar manos y ojos. Esto se ve potenciado, sobre todo, en aquellos que requieren precisión y velocidad en los movimientos, como los de acción o los que requieren un ritmo musical. También, se entrenan los reflejos y la capacidad de respuesta ante estímulos rápidos.