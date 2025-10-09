La realidad de las enfermedades visuales más allá de la presbicia y la miopía: "Aprendí a convivir"

La salud ocular es muy importante y se debe cuidar de ella. Muchas de las patologías han crecido por el uso de las pantallas y más de un 80% de los casos se podrían evitar o, simplemente, se pueden tratar, pero solo si se detectan a tiempo.

Muchas enfermedades oculares no presentan síntomas como son el glaucoma o la degeneración macular. Simplemente, se asocian a la edad y pueden presentar daños irreversibles si no se localizan a tiempo.

Aunque las enfermedades de la vista más comunes son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, la presbicia después de los 40 años, las cataratas y la retinopatía diabética, existen otras muchas de las que no contamos con mucha información y, por lo tanto, resultan desconocidas para la mayoría de la población. De hecho, se dan en un porcentaje bajo de personas, aunque es importante reconocerlas.

Qué es el retinoblastoma

Una de las enfermedades menos conocidas en el retinoblastoma que es un tumor maligno primario frecuente en la infancia, siendo uno de los cánceres que más se repite en la etapa infantil. Cada año se llegan a diagnosticar entre 20 y 30 nuevos casos. La forma de diagnosticarlo es por una mancha blanca que aparece en la pupila habitualmente en los dos primeros años de vida.

Esta se puede presentar de dos formas diferentes. Es una enfermedad hereditaria y se asocia a mutaciones en la línea germinal, en concreto, en el gen Rb1. Otras, sin embargo, son no hereditarias y ocurren debido a mutaciones somáticas en el gen Rb1, en las células que van a constituir la retina.

Esta enfermedad se puede producir en uno o los dos ojos, perdiendo algo de visión o por completo. Muchas personas, sobre todo, las que fueron diagnosticadas hace muchos años tienen que convivir con la ceguera. Para ellos, es muy complejo vivir en una sociedad donde la población es individualista y no se preocupa por las necesidades de los demás. "Por ejemplo, ocupar el paso de cebra con el coche porque va a ser medio minuto o poner el camión del reparto en el paso de cebra porque no hay aparcamiento y están trabajando".

Así que hay mayor concienciación, pero en el momento de actuar parece que se olvidan. Sin embargo, cuando ven a alguien con limitaciones, después de haber complicado la accesibilidad, se pretende ayudar. "Yo no necesito que me ayudes a pasar por fuera del paso. Yo necesito que no me compliques el paso libre", explica Ana Sánchez, afectada por el retinoblastoma en los dos ojos y sin visión.

En Andalucía, existe una asociación de retinoblastoma de la que forma parte. Esta tiene como objetivo principal dar voz a la enfermedad, invertir en investigación para que se puedan llevar a cabo tratamientos que sean menos invasivos y ayudar a las familias.

Otras dolencias de la vista que se han visto incrementadas por la falta de personal sanitario

Una de ellas es los cálculos de calcio en la vista. Estas suelen referirse a las drusas del nervio óptico que son depósitos llenos de calcio y proteínas que pueden crecer y causar pérdida de visión periférica. También se puede dar la queratopatía en banda que son depósitos de calcio en la córnea que forman una banda horizontal.

Las drusas del nervio por ejemplo puede tener un componente hereditario y se podría generar por una alteración en el flujo del axoplasma en las células ganglionares.

En el día a día, puede ser muy molesto, siendo un problema en todos los ámbitos. "Por ejemplo, en cuanto me cae un poco más de sudor o, me baño en la playa con el agua salada, ya se me resecan un poco más los ojos, o al usar mucho las pantallas, que por mi trabajo estoy todo el día en una pantalla, también todo el tiempo. Con todo lo que te haga resecarse los ojos, las heridas tienden a salir y corriendo para el médico para que me manden antibióticos para que no se infecten", explica Carmen, una de las afectadas por esta dolencia.

El herpes ocular es otra de las dolencias que padecen muchas personas en Andalucía y que no se puede tratar con frecuencia por falta de personal sanitario. Se trata de una infección del ojo que está causada por el Virus del Herpes Simple (VHS) y puede provocar tanto inflamación en la córnea, como en los párpados y el nervio óptico. Esto se traduce en dolor, visión borrosa, enrojecimiento y sensibilidad a la luz.

Como otras enfermedades y dolencias oculares, afecta en el desarrollo del día a día. "En verano siempre tengo que ir con gorra y gafas de sol, y para trabajar, yo siempre uso pantallas. Así que la pongo lejos, porque cerca me daña la vista. Sí que es verdad que a las dos o tres horas siempre me duele la cabeza porque el ojo tiene menos visión", explica José, un afectado por el herpes visual desde los cuatro años.