El Corpus del Covid-19 también tiene su víspera en Sevilla

La pandemia del Covid-19, que ha dado al traste con la procesión del Corpus Christi por las calles de la ciudad, no ha acabado con las tradicionales vísperas. En este atípico año sin pasos montados en la Catedral, pasacalles de bandas, noches sacramentales en el Salvador o concurso municipal, sí se mantiene el clásico concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, aunque con un formato muy particular; y se podrá asistir a la exaltación eucarística de la Hermandad Sacramental del Sagrario. Aunque no habrá grandes altares montados, algunos de los comercios más tradicionales de la ciudad han engalanado sus escaparates con motivos sacramentales.

La tradición de adornar los comercios para el paso de la procesión del Corpus, incentivada cada año por el Ayuntamiento en su tradicional concurso, que tantas personas congrega en el centro en la tarde-noche del miércoles de víspera, encuentra este año su eco en la iniciativa de un grupo de comerciantes que ha decidido adornar sus escaparates, aunque el santísimo no salga en procesión este año. Es el caso de Casa Rodríguez, en la calle Francos, que cada año sorprende con los montajes en sus fachadas. El viril, el Niño Jesús vestido de seise, el pan o las uvas, adornan el escaparate de este galardonado y centenario comercio.

En la misma calle Francos otros establecimientos han preparado durante los últimos días sus escaparates con motivo de la celebración del Corpus, como la Cordonería Alba, o la casa de subastas Isbiliya. Es probable que durante el día de hoy muchos otros se sumen a esta bonita iniciativa.

En esta inusual víspera de una atípica procesión del Corpus, que se celebrará por el interior de la Catedral, la Capilla Real del Templo Metropolitano acogerá, a las 19:30, la exposición de Su Divina Majestad, la exaltación eucarística, pronunciada por Guillermo Mira Abaurrea, presidente de la Archicofradía Sacramental de Sagrario que organiza estos cultos, y la misa de vísperas con motivo de la solemnidad del Corpus Christi.

La música tampoco faltará este miércoles. El Ayuntamiento, a través de la delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ha organizado un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que será el primero de la formación desde la suspensión de su programación como consecuencia del estado de alarma.