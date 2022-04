El Cristo de Pasión y Muerte ya está en los Salesianos

Un sueño hecho realidad. En la noche de este miércoles, la Hermandad de Pasión y Muerte trasladó a su Crucificado desde su sede canónica, la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire, hasta Parroquia de San Juan Bosco, desde la que harán estación de penitencia este Viernes de Dolores. Una jornada que será histórica para esta joven cofradía de Triana que fue nombrada hermandad de penitencia y gloria en 2011.

El traslado se produjo por un breve recorrido, tomando la calle Virgen de Fátima y atravesando la Plaza Salesiano Don Ubaldo, llegando así a la calle Condes de Bustillo. Casi una veintena de hermanos acompañaron al Señor con cirios, varas y estandarte, en un breve cortejo encabezado por la cruz de guía. Solemne caminar con música de capilla que sirvió también para rezar el ejercicio de las Cinco Llagas.

Como ya avanzó este periódico, el cambio de sede, que será exclusivamente para la procesión, se debe a la dificultad que entrañaba realizar la salida desde el templo que acogió a esta cofradía en 2001. El Cristo salía en posición horizontal, elevándose posteriormente mediante un mecanismo. Además, el paso salía sin los zancos y con ruedas. Esta circunstancia alentó a la cofradía de ruán a buscar un templo cercano desde el que poder salir de una manera más cómoda y segura, tanto para los costaleros como para la propia talla.

Tras varios intentos, llamando a las puertas de otras cofradías y parroquias del barrio, ha sido la Casa Salesiana de Triana la que ha abierto sus puertas a esta hermandad de penitencia. Gustavo Martagón, párroco de San Juan Bosco, se dirigió a los hermanos una vez colocado el Cristo a los pies del paso, a donde ha sido subido en la intimidad del templo esta misma noche. Por su parte, Javier Ibañez, hermano mayor de Pasión y Muerte, ha vuelto a mostrar su agradecimiento por la acogida y por las facilidades mostradas.

La Virgen del Desconsuelo y Visitación no ha sido trasladada. La Dolorosa, que al igual que el Señor es obra de Navarro Arteaga, se quedará estos tres días en la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Aire. Se trata de una imagen que no procesiona al no tener paso de palio. El Viernes de Dolores se colocará una fotografía de gran formato junto al paso.