La Fundación Cajasol reconoce la labor social y cultural de las cofradías

La Fundación Cajasol ha entregado este miércoles los premios Gota a Gota de Pasión, habituales ya de cada cuaresma, con los que se reconoce la labor y trayectoria de instituciones, hermandades y cofrades ilustres, principalmente su labor social y cultural. Un año más, la gala, que estuvo conducida por Diego J. Geniz, periodista de Diario de Sevilla, contó con la música de la banda del Carmen de Salteras y la joven cantaora onubense Carmen Molina.

En esta ocasión, los galardonados por la Fundación Cajasol fueron. En el apartado de Acción Social, la Hermandad de la Paz y Hermandad de los Gitanos, dos corporaciones que tienen muy presente en su día a día el compromiso adquirido desde sus áreas de caridad con los más vulnerables y desfavorecidos. En la Imagen, los fotógrafos Salazar-Bajuelo, un tándem que lleva muchos años captando algunos de los mejores momentos de la Semana Santa sevillana.

En la faceta de Comunicación, el premio fue para la periodista, colaboradora de Diario de Sevilla, y pregonera de la Semana Santa de Sevilla 2019, Charo Padilla. En el apartado de la Música, la Fundación Cajasol ha reconocido la labor de la banda de cornetas y tambores de Las Cigarreras, que celebra su cuarenta años, siendo desde sus inicios una de las formaciones musicales más importante de la ciudad, creando un estilo propio ampliamente seguido y copiado.

En el Patrimonio Artístico, el premio fue para la Asociación Gremial Arte Sacro de Sevilla, creada recientemente para promocionar un sector único y defender sus intereses.

Por último, la Distinción Honorífica recayó este año en Antonio Ríos Ramos, cofrade muy identificado con las hermandades de Sevilla, ex presidente del Consejo y ex hermano mayor del Gran Poder, que fue reconocido recientemente con la medalla Pro Ecclesia et Pontifice por su labor apostólica y de servicio con la iglesia.

Al acto de entrega de los premios asistieron, entre otros, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, que hizo además entrega de uno de los premios; al igual que el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Alejandro Romero; y el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.