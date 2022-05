Horarios e itinerarios: Dos procesiones en el fin de semana del pregón de las Glorias

Dos hermandades de Gloria van a procesionar en este penúltimo fin de semana de mayo por las calles de Sevilla. Por un lado lo hará la Virgen del Carmen de Calatrava, que va a presidir el pregón de las Glorias que pronunciará Manuel Vizcaya este sábado a las 21:00 en la Santa Iglesia Catedral, y que podrá seguirse en directo en El Palquillo de Diario de Sevilla. Por este motivo, la imagen carmelitana será trasladada hasta la Seo hispalense el sábado por la mañana y regresará al vulgo de la Alameda en la tarde del domingo.

Y el sábado por la tarde, desde la Parroquia de San Vicente, va a procesionar la Divina Pastora de San Antonio como cada mayo, mes en el que se conmemora la festividad de la Madre del Buen Pastor. A esto habrá que sumar la salida de varias procesiones sacramentales y el vía lucis presidido por la Virgen de la Aurora, de la Hermandad de la Resurrección, todo ello en la jornada del domingo.

Traslado y procesión de la Virgen del Carmen

Este sábado por la mañana, la Virgen del Carmen abandonará su capilla próxima a la Alameda de Hércules, en la calle Calatrava, poniendo rumbo a la dársena del Guadalquivir, por cuyas aguas cruzará Sevilla desde el Puente de la Barqueta hasta el Muelle de la Sal. Una vez en tierra, recorrerá el barrio del Arenal hasta llegar al templo catedralicio.

La procesión seguirá el siguiente itinerario: calle Calatrava (10:00), Puerta de la Barqueta, Glorieta Cayetana de Alba, Paseo Juan Carlos I, embarque en los bajos del Puente de la Barqueta (10:45), dársena del río Guadalquivir, desembarque en el Muelle de la Sal (11:45), Paseo Colón, Velarde, Real de la Carretería, capilla de la Carretería (12:45), Pavía, capilla de las Aguas (13:15), Dos de Mayo, Postigo, capilla de la Inmaculada Pura y Limpia (13:45), Almirantazgo, Fray Ceferino González, Plaza del Triunfo, Plaza Virgen de los Reyes y Puerta de Palos (14:30).

El acompañamiento musical, como de costumbre en esta hermandad, correrá a cargo de la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria "Las Cigarreras".

El domingo 22 de mayo, se producirá la procesión de regreso, desde la Santa Iglesia Catedral hasta su capilla de la calle Calatrava. La salida está anunciada a las 17:00, en esta ocasión por las calles de la ciudad, haciendo visita al Arzobispado y a la Casa Consistorial, así como a diversas capillas y parroquias.

El itinerario completo es el siguiente: Puerta de Palos (17:00), Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Placentines, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo del Ayuntamiento, Plaza Nueva, Ayuntamiento (17:45), Granada, Entrecárceles, Álvarez Quintero, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, capilla de Los Panaderos (19:00), Daóiz, Parroquia de San Andrés, Don Pedro Niño, Amparo, capilla de la Divina Pastora, Madre María Purísima, iglesia de San Juan de la Palma (20:00), Feria, Capilla Hdad. de Montesión, Palacio Malaver, Parroquia de Omnium Sanctorum (21:00), Peris Mencheta, Pasaje González de Quijano, Relator, Alameda de Hércules, Peral, Pacheco y Núñez del Prado, Marqués de Esquivel, Conde de Mejorada (22:00), Calatrava (22:40), y entrada (23:00).

La sección de lanceros, clarines y timbales de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol abrirá paso al cortejo desde la Catedral hasta el andén del Ayuntamiento. En ese punto del recorrido tomará el relevo la Agrupación Musical Juvenil María Santísima de las Angustias Coronada, de la Hermandad de los Gitanos.

Tras el paso sonará la Banda de Música de Nuestra Señora del Rosario, de Sanlúcar la Mayor. Se espera que un nutrido grupo de hermanos acompañen con cirios en la comitiva, así como las hermandades invitadas a la procesión.

Procesión de la Pastora de San Antonio

Desde la iglesia conventual de San Antonio, hará su salida procesional este sábado, 21 de mayo, la Divina Pastora de las Almas.

La salida está fijada para las 19:30, tomando el siguiente recorrido: San Vicente, Santa Ana, Santa Clara, Hernán Cortés, Pescadores, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo (21:00), Parroquia de San Lorenzo, Basílica de Jesús del Gran Poder, Cardenal Spínola, Juan Rabadán, Teodosio, Marqués de la Mina, Plaza de San Antonio de Padua, Plaza de San Antonio, Cortidurías y entrada (20:30).

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música de María Santísima de la Victoria 'Las Cigarreras'.

Vía lucis con la Virgen de la Aurora

La Virgen de la Aurora, de la Hermandad de la Resurrección, saldrá en andas para presidir el rezo del vía lucis este domingo, 22 de mayo, pasando por las parroquias de San Julián, San Marcos y por el colegio de La Salle-La Purísima. Este culto, que está recogido en reglas, tendrá carácter especial al quedar enmarcado dentro de la celebración del cincuenta aniversario de la aprobación de las primeras reglas de la Hermandad de la Resurrección.

La Dolorosa, realizada por Antonio Dubé de Luque en 1978, irá entronizada sobre la parihuela de los traslados de la Virgen del Rosario, cedidas para la ocasión por la Hermandad de Montesión; por otro lado, el cirio pascual, pintado por Carles Salafranca Porcar, será portado por acólitos sobre las andas del Niño Jesús que posee la hermandad.

El cortejo estará conformado por la cruz de guía con sus faroles, parejas de hachetas para el rezo de las estaciones, hermanos con cirio, estandarte corporativo, junta de gobierno, cirio pascual, acólitos y andas con la Santísima Virgen. Musicalmente acompañará la Banda de Música de María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras.

Este piadoso acto público se iniciará a las 18:30, tomando el siguiente itinerario: San Luis, Plaza del Pumarejo, Fray Diego de Cádiz, Macarena, Morera, Puerta de Córdoba, Madre Dolores Márquez, Plaza de San Julián, Parroquia de San Julián, Moravia, Juzgado, Lira, Hiniesta, Plaza de Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, Plaza de San Marcos, San Luis, Colegio La Salle-La Purísima, San Luis e Iglesia de Santa Marina y San Juan Bautista de la Salle, estando prevista la entrada a las 22:00.

Procesiones sacramentales

Continúa el periodo sacramental en Sevilla y este próximo fin de semana se van a celebrar dos nuevas procesiones eucarísticas de enfermos e impedidos, que van a protagonizar las hermandades del Carmen de San Leandro y de las Siete Palabras. Ambas tendrán lugar en la mañana del domingo.

Hermandad Sacramental de Carmen de San Leandro: Parroquia de San Leandro, Plaza de San Gabriel, C/ Manzana, Avda. del Doctor Fedriani (parte baja), C/ Avellana, C/ Cereza, Plaza de San Gabriel y Parroquia de San Leandro. Horario: 10:30 a 12:00.

Archicofradía Sacramental de las Siete Palabras: Iglesia de San Vicente mártir, Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera Cruz, Baños, Plaza de la Gavidia, San Juan de Ávila, Santa Vicenta María, Alonso XII, San Vicente mártir, Cardenal Cisneros, Iglesia de San Vicente mártir. Horario: 10:00 a 11:45.