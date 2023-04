Llegamos a un día de difícil solución

AMANECE el tercer día de la gran celebración y en el Cerro del Águila lo hace antes que en ninguna otra parte. Antes de mediodía, antes de que proyecte el sol sobre su vertical, el populoso barrio sabe a pueblo y se agrupa en torno a su cofradía. Hermandad entrañable, se nutre de un número de nazarenos que nada tiene que ver con los pocos años que lleva saliendo a la urdimbre urbana de la ciudad. Sólo treintaicuatro años hace que sale esta cofradía y ya sobrepasa la cifra de dos mil nazarenos, un cortejo kilométrico en una zona de Sevilla que poco sabía de cuestiones de Semana Santa hasta que apareció la del Cerro con toda su carga de arrabal y fervor a sus imágenes.

Son cuestiones que van prodigándose bajo el sol de Sevilla y tras esa cofradía multitudinaria que viene del más lejano extrarradio, en estado puro, llega una catarata de sensaciones mediante los cortejos de San Esteban, San Benito, la Candelaria y la Bofetá. Un póquer de cofradías de las de tirón indudable para darle sitio luego al intimismo jesuítico de la hermandad de los Javieres en Omnium Sanctorum.

Si la del Cerro sabe a pueblo y a multitud entregada, la de los Javieres es algo bien distinto. Incardinada en el corazón de Anchalaferia desde que hace casi medio siglo se trasladó desde los Jesuitas de Jesús del Gran Poder, su caminar es de gran ascetismo y da sensación de otro tiempo a pesar de su edad.

Después de los Javieres habrá una catarata de ruan mediante el cortejo de los Estudiantes y el de Santa Cruz, con dos crucificados, mucha cera tiniebla y ni un ruido. Pero por ese entonces por la Alfalfa y aledaños se estará viviendo el Martes Santo con una intensidad fantástica. Sucede en el camino de vuelta de la del Buen Viaje a su casa de San Esteban y Pilatos mostrando a Jesús al Pueblo camino de los Caños de Carmona.

Es este día una sucesión de contradicciones que van del ruan a la capa, de la austeridad que nimban a los Javieres, Estudiantes y Santa Cruz a la fe incontenida, sin ataduras que rodea a la del Cerro en todo su recorrido. Si quiere vivir una sensación de fiesta patronal en cualquier pueblo de la vieja Iberia no dude en acompañar a la cofradía del Cerro hasta que entre en su casa de la parroquia del barrio. Verá como todo un pueblo se arremolina en derredor de los tres pasos que componen la comitiva.

Paralelamente a esa vuelta por la Alfalfa, tan apoteósica, deberíamos adentrarnos por los jardines de Catalina de Ribera para ver cómo un bosque de cirios palian la oscuridad al paso de la Candelaria. Ahí, en esos Jardines de Murillo es en donde la hermandad de San Nicolás alcanza su cénit de cofradía muy principal en este Martes Santo que tantas tribulaciones vivió, que hasta hubo un año en el que lo volvieron de revés.

Pero no trastoquemos los tiempos porque ya sale muerto el Cristo de los Estudiantes de la Catedral y en la muralla norte del Alcázar se reflejará la sombra de la gran obra de Juan de Mesa. Va camino de la plaza de la Contratación, de la casa de dos sevillanos que fueron hermanos mayores de la hermandad y que ya no nos acompañan. Siempre hirió la saeta en dicho enclave, pero si en este martes surgiese la posibilidad poco probable del rezo hecho cante, heriría aún más en el recuerdo de tantas ausencias como sufre la familia Moya Sanabria. Una buena nueva es que en este año, el inoportuno cambio horario no hará mella en la cofradía y el inigualable Cristo de la Buena Muerte llevará sus hachones encendidos casi desde su salida hasta que llegue a la Universidad bien entrada la madrugada.

Y el Cristo de la Buena Muerte seguirá bajando por San Gregorio buscando la Lonja universitaria y la crestería de plata del palio de su Madre, la Virgen de la Angustia, refulgirá con toda la cera encendida sobre la fachada de la antigua Real Fábrica de Tabacos. Será alta madrugada cuando se recoja esta hermandad de estudiantes, pero el Martes Santo aún tiene mucho que darle a la gran ópera que Sevilla teatraliza cada año. Por ejemplo queda por ver, nada más y nada menos, a Cristo agonizando por la plaza de la Alianza en uno de los momentos con más belleza de la Semana Santa según Sevilla. Y queda también por ver en esta noche de Martes Santo cómo le sigue rumbo a casa Nuestra Señora de los Dolores por el camino más corto de esa calle única llamada Mateos Gago, atalaya desde la que puede verse cómo un tallo luminoso de nombre Giralda emerge del centro de la Tierra, Juan Ramón dixit.

Se estarán cruzando saetas por la Calzá y en San Nicolás, todo el Cerro continuará de fiesta en derredor de sus fervores y tomará rumbo a San Lorenzo la cofradía de la Bofetá. Si usted quiere saber cómo una cofradía del centro vuelve a su barrio, que es barrio del mismísimo centro, acompañe a la Virgen del Dulce Nombre en esas chicotás ni cortas ni largas, como deben ser, hasta fundir a negro en San Lorenzo para dar el pase de la firma al Martes Santo.