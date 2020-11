La Macarena presenta el libro del 425 aniversario en el que se cuenta "a sí misma"

La Hermandad de la Macarena ha presentado este viernes La Macarena y su mundo, el libro donde la corporación se cuenta a sí misma de una forma diferente en el 425 aniversario de su fundación. El autor de esta obra literaria es Bosco Gallardo.

Consta de varios registros comunicativos. El núcleo es el poético, dado que -según su autor- la poesía es el lenguaje de las emociones, las cuales resultan imprescindibles para intentar expresar lo que somos y ofrecemos al mundo. Pero también existe una prosa introductoria, amena, que acerca al lector a aspectos históricos, legendarios e identitarios. El último de los registros es la fotografía (con muchas instantáneas inéditas), subrayadas con interesantes comentarios.

El hermano mayor de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, ha agradecido a Bosco Gallardo este “impresionante" trabajo que ayudará a conocer más a la hermandad en el 425 aniversario fundacional. “Es muy difícil definir a la Hermandad de la Macarena y, de la mano de Bosco, ya hemos dibujado el Patrimonio Inmaterial Macareno y ahora, con este nuevo libro, el paisaje sentimental y emocional hablando de nosotros mismos de una manera que nunca antes se había hecho. Era la obra que nos faltaba para completar este intento de seguir conociéndonos, y lo hace con un libro que es inédito y de una profundidad inconcebible”, ha subrayado.

El autor del libro ha subrayado que la clave del libro “es la pluma que aparece en el lomo, que no es la de Muñoz y Pabón, sino la péndola dorada de la Virgen de la Esperanza, una metáfora de la inspiración divina". "Sin esa pluma que la Virgen me ha prestado, no habría hecho este libro”, ha advertido.

En su opinión, “es un libro precioso, está “vestido” con nuestra túnica y es una obra colectiva, un libro de la hermandad”. “Todos los poemas tienen una dedicatoria, que es una manera de hacer que sea de todos, que mis historias y sentimientos conectaran con las historias y sentimientos y todos”, ha concluido.

Durante la presentación se han adelantado seis vídeos de personas vinculadas con la corporación que han leído el poema dedicado a sus familiares. Entre ellos, ha destacado el que recita Federico Casado Reina a su madre, Juanita Reina. Estos vídeos podrán verse en los medios de la hermandad a partir de las 21:30 de esta noche.