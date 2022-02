El Cachorro en el cartel de Manolo Cuervo para la Semana Santa de Sevilla 2022

El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla presentó este sábado el cartel de la Semana Santa de 2022, obra de Manolo Cuervo, en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur. La obra está protagonizada por un primer plano del Cristo de la Expiración, el Cachorro, y por una estampa de la Esperanza de Triana. El pintor, diseñador gráfico y cartelista nacido en Isla Cristina en 1955, recibió una gran ovación tras el descubrimiento del cartel.

No defraudó a nadie, siendo fiel a su concepto abstracto y al uso del estilo "pop art" que ya había empleado en el ámbito cofradiero en 2015 para el cartel del 450 aniversario fundacional de la Hermandad de la Hiniesta, en 2019 para el de la Hermandad de la Macarena y en 2020 para el de la Semana Santa de Jerez.

Aunque aseguró que no le gusta explicar su obra, dejando que el espectador haga su propia lectura, quiso dar algunas puntualizaciones sobre lo elementos utilizados. "La imagen del Cachorro siempre me ha gustado muchísimo. Me ha gustado la talla y toda esa leyenda que tiene alrededor. Es una imagen muy cercana a mi porque me ha gustado, simplemente por eso. El cartel es muy simple de ver, no tiene simbología ninguna. Lo único conceptual que tiene el cartel es esa estampita que tiene ahí arriba, pegada a la derecha", comentó Cuervo.

Al retrato del crucificado le acompaña una estampita cargada de simbolismo, sobre la que el autor dejó caer gran parte del peso de su discurso. "Yo hago la mili con 20 años, me voy al Juan Sebastián Elcano, y ese año Elcano cumple 50 años, por lo que el viaje era mucho más largo de lo normal, como tres veces más. Mi madre, la pobre, como se acostumbraba a hacer en esa época, me da esta estampita de la Esperanza de Triana, de la que ella eran tan devota, y yo me la coloco en mi Lepanto, que era el sombrero de los marineros. La Esperanza de Triana le da la vuelta al mundo conmigo, prácticamente. Cuando terminé la mili la guardé en una caja".

Cuervo recuerda que en sus tiempos, cuando no había internet, los diseñadores tenían costumbre de ir guardando imágenes que les gustaban en una caja. "Si veíamos una revista y había una imagen que nos gustaba: la recortábamos y la guardábamos; pasábamos por un mercadillo y veíamos una postal o algo: la comprábamos y la guardábamos. Tengo en casa cajas y cajas de imágenes del rastro, del Jueves, de revistas y libros antiguos. Me iba haciendo un archivo con ese material, y lo usaba en muchos cuadros y en collage... Cuando tuve la suerte que el Consejo me llamara para hacer el cartel lo primero que hice fue mirar en ese archivo a ver si tenía alguna foto curiosa de una Semana Santa, de una época... Una de las primeras cosas que aparece es esta imagen de la Esperanza de Triana. Cuando la vi ya sabía que iba a aparecer en el cartel. Era como una señal", concluía.

El autor hizo hasta cuatro carteles para este encargo, cambiando las letras y los colores, teniendo siempre claro que la estampita tenía que estar presente. Se trata de un retrato de la dolorosa de la calle Pureza perteneciente a la colección de postales de Escudo de Oro. El cartel ha sido dedicado "a toda esa gente que llevan una estampita en su cartera, en los bolsos, en los libros, en los papeles del paro, o muy especialmente los que la tienen debajo de una almohada o en la mesita de noche de los hospitales".

La sede de la Fundación de la Caja Rural del Sur, entidad colaboradora en la realización del cartel de la Semana Santa, ha sido un nuevo año el marco de excepción de este acto en el que han intervenido el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (quien ha asistido por primera vez a este acto tras tomar posesión de su cargo a principios de año); el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez de Luna; y el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez. También se encontraban presentes el delgado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; y el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera. De igual modo, se encontraba presente el senador y candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PP, José Luis Sanz, entre otros asistentes.

Manolo Cuervo

Manolo Cuervo despuntó a primeros de los años 80, creando la imagen de grandes eventos culturales en Sevilla, tales como Cita en Sevilla, Festivales de Jazz, Festival de Itálica, Festival de Nueva Música y Festival New Age (Universidad de Sevilla), Expo 92, Rising Stars (Fundación Cajasol) o Territorio Sevilla. Su faceta como cartelista para el teatro es igualmente abundante, trabajando para numerosas compañías teatrales.

Ha participado en numerosas exposiciones, individuales y colectivas, tanto en España como en distintos países europeos. En Estados Unidos, podemos encontrar su obra en colecciones privadas y, como curiosidad, algunas obras suyas han aparecido en series de televisión norteamericanas como CSI Nueva York, Shake it up, Black-ish o Descolocados. En 2006 fue designado por el Ayuntamiento de Sevilla como cartelista de las Fiestas de Primavera.