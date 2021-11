Presentado el cartel de la salida extraordinaria de la Virgen de los Reyes

Esta tarde ha sido presentado, en salón de San Clemente de la parroquia del Sagrario, el cartel del 75 aniversario del patronazgo de Nuestra Señora de los Reyes sobre la ciudad de Sevilla y su archidiócesis, obra del pintor Manuel Barragán. Esta efemérides se celebrará con una salida extraordinaria, que tendrá lugar el próximo martes 7 de noviembre.

El cartel está realizado en técnica mixta sobre papel, utilizando en su mayoría bolígrafos de colores combinados con lápices, grafito, acrílico y rotuladores con base de alcohol. Responde a los cánones clásicos de la cartelería, siendo una composición de diferentes elementos que hablan de la historia del patronazgo de la Virgen de los Reyes sobre la ciudad de Sevilla y su archidiócesis.

La imagen fernandina preside el cartel, ataviada con el terno celeste y plata que fue realizado para su coronación canónica. Aparece vestida de dicha forma dado que la procesión extraordinaria se celebrará en víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción.

"Me basé en el fragmento del libro del Apocalipsis donde dice Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza", comentó el autor. "De este fragmento se basaron grandes pintores como Murillo, Velázquez o Zurbarán para representar a la Inmaculada Concepción, y en mi caso decidí representar a la Virgen con un gran resplandor en forma de sol como base central del cartel", para lo que Manuel Barragán ha escogido el resplandor de plata del altar del Jubileo de la Catedral, que ha sido testigo de estos dos últimos 15 de agosto de la veneración sustitutiva a su salida procesional.

En la cenefa de dicho resplandor aparece la inscripción Per me reges regnant et legum conditores justa decernunt. Per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam haciendo un guiño a las miles de oraciones que ha recibido la Virgen con el paso de los siglos. La Virgen se encuentra enmarcada por una filacteria roja haciendo referencia a la bandera de la ciudad, que une los tres escudos que aparecen en el cartel: el de San Fernando, haciendo alusión al 350 aniversario de su canonización, el de la archidiócesis, a los pies de la Virgen y el de la Mariana ciudad de Sevilla, por el 75 aniversario de la incorporación de dicho título a la ciudad.

Flanqueando al escudo de la archidiócesis aparecen dos ángeles inspirados en los del paso de Cristo de la Vera-Cruz, que portan el pergamino con la bula papal de Pío XII, donde se nombra patrona a la Virgen, y la vara de mando. Los lazos representan a Nuestra Señora de los Reyes, que une en la fe a la ciudad y a la archidiócesis, "siendo la devoción sevillana por excelencia, que se mantiene de forma atemporal con el paso de los años".

Para finalizar aparece escrito en el cartel "75 aniversario 1946 -2021. Salida extraordinaria por el patronazgo canónico. Nuestra Señora de los Reyes. Día siete de diciembre", en letras rojas, blancas y doradas como colores representativos de la ciudad, sobre un fondo color ocre recordando a los pergaminos donde se realizaban los grabados más antiguos que se conservan de la Virgen.

Papeleta de sitio

Del mismo modo ha sido presentada la pintura que ilustrará la papeleta de sitio de la salida extraordinaria de la patrona, obra de Victoria López. La artista empleado técnica de pintura pastel sobre papel.

En sus palabras, ha querido pintar una papeleta "en la que el motivo principal sea la Virgen de los Reyes, de tal forma que resalte su gloriosa maternidad, su majestad, su realeza, como Madre del Rey de Reyes, y haciendo hincapié en transmitir su dulzura y la luz desprende al contemplarla".