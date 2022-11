El Santo Ángel presenta el nuevo manto de su Dolorosa en el Ayuntamiento de Sevilla

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Sevilla acogerá este viernes la inauguración de una exposición en la que se presentará del nuevo manto de vistas confeccionado para la imagen de María Santísima de la Salud, que se venera en la iglesia conventual del Santo Ángel. También se podrá ver el valioso ajuar de esta Dolorosa atribuida al círculo de Astorga, así como el diseño de su futuro paso de palio.

La muestra estará comisariada por el prior del convento, Juan Dobado Fernández, y podrá visitarse hasta el próximo 3 de diciembre, en horario de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Al acto inaugural asistirán el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, y el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, entre otras autoridades de la ciudad.

Me ha envuelto en un manto de triunfo, es el título de esta exposición, recordando las palabras del profeta Isaías 61,10: "Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo". La entidad de la calle Rioja ha expresado que "todo este sueño ha sido posible gracias a la generosa donación de una serie de personas anónimas".

Durante un año se ha confeccionado este manto en el taller de Bordados Salteras, bordado en oro sobre terciopelo azul Prusia, siguiendo el diseño de Sergio Cornejo Ortiz, vestidor de la imagen. Como ya se adelantara el pasado mes de septiembre, el dibujo presenta todas las características del estilo imperio, que nos acerca a la época en la que se hizo la Virgen de la Salud, a comienzos del siglo XIX, en torno a 1820, recordando a su vez los mantos de coronación de la época napoleónica.

La labor de ejecución del taller ha sido "perfecta y detallista, sacándole todo el partido al extraordinario diseño". El encaje en oro fino ha sido tejido por Alfonso Aguilar, reproduciendo uno antiguo perteneciente a un traje de uno de los Niños Jesús del Museo del Santo Ángel.

Además, quedará expuesto todo el ajuar de la Virgen de la Salud, compuesto por cinco sayas, con bordados de los siglos XVIII al XX; su colección de tocados, encajes, tocas, pañuelos, con algunas piezas fechadas en los siglos XVIII y XIX; sus coronas del siglo XIX y su corona de gala, obra de José Manuel Bernet.

Futuro palio

El broche a la exposición lo pone la presentación del diseño del futuro palio, diseñado igualmente en estilo imperio por Sergio Cornejo. "Un proyecto para los años venideros que sus hermanos le van a ir preparando poco a poco, despacito, pero con buena letra", mientras el grupo de fieles no deja de crecer en hermanos "que cuidan su formación, sus cultos y su proyecto de caridad Cristo de la sopa".

El manto será bendecido, el domingo día 4 de diciembre, en la santa misa, a las 10:00 de la mañana, retransmitida en directo por Canal Sur TV.