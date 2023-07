El Santo Ángel vence al calor y la Virgen del Carmen procesionó un año más por el centro de Sevilla

La tarde del 17 de julio siempre es especial en la calle Rioja. La comunidad del Santo Ángel celebra, con acendrado esmero e ilusión, la procesión de la Virgen del Carmen, que cada año cuenta con mayor predicamento entre los cofrades que bien aún no han alcanzado sus vacaciones o todavía permanecen en Sevilla antes de marchar a sus destinos. A las ocho de la tarde en punto se abrieron las puertas de este céntrico templo, Casa Grande del Carmen en la provincia, con un cortejo conformado por diferentes representaciones de hermandades carmelitas y otras corporaciones de la feligresía.

A pesar de la ola de calor -alerta naranja este pasado lunes y mañana miércoles- los cofrades no cejaron en su empeño de acompañar la cofradía aunque el aire era fuego y las paredes lava. Una situación bárbara que solo paliaba el frescor artificial de las tiendas y algunos bares. En primer lugar, Santa Teresa de Jesús, representada en el misterio de la Transverberación, obra de Romero Zafra en 2007. La propia santa abulense así describía este pasaje de su vida: “Veía un ángel junto a mí, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos. Veíale en las manos un dardo y al fin me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios”.

Tras ella, la delicadísima Virgen del Carmen, luciendo su habitual y extraordinario hábito bordado del siglo XVIII o su corona decimonónica de plata sobredorada. Acompañada por la incombustible Oliva de Salteras -un transatlántico, que diría José Peña, músico de la formación, puesto que ayer mismo tocaron en Cádiz tras la Reina del Carmelo-, la Virgen recorrió las calles del centro que suele acostumbrar: del bullicio de Sierpes a la Plaza Nueva y el recogimiento de Carlos Cañal. La Oliva nos regaló unos minutos de locura: Saeta Sevillana, Dolores, Saeta Onubense y Valle de Sevilla en la Soledad de San Buenaventura. Chicotás de altos vuelos. Un nivel impropio a mediados de julio. Un regalo impagable. A la medianoche se apagó el rebrillo porcelanoso de la imagen, que nos devolvió por unas horas la brisa del mar y la profundidad inmensa de los océanos, sobre los que ejerce su gobierno y protección.