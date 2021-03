'Sevilla es Primavera', el anuncio del Ayuntamiento para proclamar la ciudad

"Sevilla es primavera y viene preguntando por ti". Con ese lema anuncia el Ayuntamiento de Sevilla las Fiestas de la Primavera de la capital andaluza. Un montaje audiovisual de un minuto que anuncia con imágenes de la ciudad y un extracto del Pregón de la Semana Santa de Sevilla 2010, que fue escrito y pronunciado por Antonio García Barbeito. Él mismo pone voz al spot publicitario, en el que se alternan escenas cofradieras y taurinas. La Borriquita, la exposición In Nomine Dei, una joven vestida de mantilla, el Parque de María Luisa o la estatua de Curro Romero son algunos de los reclamos utilizados.

Al tiempo que aparecen estas imágenes, una parte del mencionado pregón dedicado a Sevilla: Yo no digo que ella sea la almáciga de la luz, el relámpago andaluz donde el azul se recrea. Digo que cuando pasea, todo a su paso se aclara. Digo que el día se para para copiarle su huella. Digo que la llamo a ella y la Luz vuelve la cara. Yo no digo que ella tenga lo que ninguna otra tiene. Digo que si alguna viene a compararse, que venga. Que aunque el mundo le sostenga pulso de gloria, ella calla. Digo que aunque no la ensaya, la gloria le viene al pelo. Digo que se prueba un cielo y siempre es el de su talla.