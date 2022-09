La Sevilla anestesiada

No hay más que hacer un repaso al pasado más reciente, y a la cascada de acontecimientos sociales que día a día nos castiga, para definir nuestro presente y futuro inmediato como caótico o apocalíptico, lejos de cualquier atisbo de esperanza y con un porvenir más oscuro que el esclavo de San Gonzalo. Y es precisamente en ese escenario donde todos los expertos en la psique coinciden que el ser humano se vuelve inmovilista, arrastrado por la inercia, se podría decir que hasta anestesiado, completamente apático a la suma de noticias trágicas que nos empujan al abismo.

Y por eso en las distintas participaciones a las que nos convocan a los ciudadanos, para poder cambiar el rumbo de las cosas, se suele reaccionar con la inacción, manteniendo salvo en contadas ocasiones a los mismos directores de orquesta que venían gobernando nuestros designios de esta nave a la deriva. Y no sólo ocurre en política, sino que se podría aplicar a cualquiera de las entidades de nuestra sociedad, empresas, asociaciones vecinales, peñas y un largo etcétera... hasta en nuestras hermandades, donde no solo se suceden las líneas continuistas a nivel doméstico, sino que hemos presenciado en las recientes elecciones al Consejo General la voluntad de perpetuación del Hominis Cofrade , aunque sólo sea con el ánimo de conservación de dicha especie en peligro de extinción, sin mas ambición de programa o proyecto de renovación. Es como si los nuevos estatutos tuvieran dos artículos nuevos y transgresores extraídos del viejo refranero popular, como son el “Virgencita, que me quede como estoy” y “Más vale lo malo conocido”.

Debe ser que en las cofradías, el Ayuntamiento y hasta en el mismo Palacio están satisfechos con la deriva hacia la que precipitamos a nuestra Semana con Mayúsculas, sin que nadie haga nada por evitarlo, puesto que se esta perdiendo un tiempo de oro, incluidos tres años en blanco, para un abordaje en profundidad de la necesaria y vital coexistencia, en un mismo marco de la seguridad, el turismo y la fe, incluyendo esta última el culto, la religiosidad popular y hasta la mera devoción a la Imagen, acorde a los tiempos que vivimos y a los que nos quedan por vivir.

Sin ir más lejos, la paralizante anestesia frente a la catástrofe puede haber acabado haciendo mella en la Plaza Virgen de los Reyes, donde han sido ratificados en el cargo todos los miembros de la Curia relacionados con nuestras hermandades, los cuales venían desempeñando su honrosa función pastoral desde mandatos de obispos anteriores, pero tal vez sus formas hayan estado más próximas a las corrientes inquisidoras y censoras de Trento que al pensamiento regenerador que nuestro don José Ángel trae tras su sonrisa de aire fresco y renovador. Su mirada revela por sí sola una enorme formación y sabiduría, pero no ha estimado hacer cambios tampoco en estos tiempos convulsos, quizás porque nadie le ha explicado que el Hominis Cofrade Sevillanum puede ponerlo a caer de un burro en las barras de tascas y casas de Hermandad, pero luego lo invitará a doscientos actos y cultos anuales, para inclinar su cabeza hasta las rodillas y besarle las manos hasta gastárselas, para más tarde dedicarle una calle tras su jubilación, alrededor de la Catedral a ser posible. Así que puede estar tranquilo, don José Ángel, sea valiente, y deje que el Espíritu Santo pueda abrir su despacho, a pesar que parezca que cerró por la crisis.

Mientras, recemos para que la Virgen no nos deje como estamos, y que el enfermo salga pronto de la anestesia.