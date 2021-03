"Soleá, dame la mano", la novela negra de Alberto Álvarez

Sevilla y su Semana Santa, juntas o por separado, han sido fuente de inspiración para la producción de numerosas series, películas y novelas. El abogado Alberto Álvarez Campos, conocido por su cuenta de Twitter El Chirnguito de Bandones (@Chirinbanda), y por la publicación del libro Músicos de Sevilla en 2018, se atreve con una prometedora novela negra titulada Soleá, dame la mano, que verá la luz el 24 de marzo por mediación de Ediciones Alfar.

El título de la marcha de Manuel Font de Anta en 1925 sirve como título a este thriller policiaco con la ciudad de Sevilla de testigo. Álvarez comenta que "han sido dos años de trabajo e investigación, realidad y ficción, que se unen para sacar a la luz un secreto que lo cambiaría todo". La novela comienza con un disparo que une tres historias que avanzan de manera paralela en distintos tiempos. La primera comenzará este Viernes de Dolores de 2021, "para así poder vivir esta Semana Santa de alguna manera"; la segunda comienza seis horas antes del citado disparo, "que es algo más tétrica y más oscura, e incluye la trama policíaca"; y la tercera se inicia hace treinta años, "que es una historia de amor entre Luis y Alejandra, dos chicos que se conocen al alba de una Madrugá".

Uno de los quince capítulos en los que se divide la novela "se nombran los hechos de la Madrugá del 2000". "Es un tema que me ha llamado siempre la atención desde que leí la novela de Juan Miguel Vega, y al entrar en el mundo de la abogacía he querido ahondar un poquito en la instrucción, en las diligencias...", comenta Alberto. "Después de dos años de investigación he descubierto una serie de hechos que no son del dominio público, y tomo ese hecho para unir realidad con ficción". Sobre lo que pudo ocurrir realmente, Álvarez afirma que "todo está más que organizado y hay muchos detalles que no encajan sobre los que no se prestó, en mi opinión, especial atención en la propia instrucción".

Pero que nadie se confunda. Soleá, dame la mano no es una novela basada en la Madrugá del 2000, aunque su autor argumenta que "me parece un escenario con un punto de embrujo y de magia", refiriéndose al ambiente que debe rodear una novela negra o un thriller policíaco. Tampoco es una novela cofrade, ya que su autor afirma que "la Semana Santa es sólo un escenario y no tiene una importancia principal en los hechos". Aunque, eso sí, tras La Madrugá de Juan Miguel Vega, o La Madrugá del pánico de José Luis Garrido Bustamante, esta novela podría ofrecer otra visión de lo que pudo haber ocurrido en aquella fatídica noche.