La apuesta de las hermandades para recuperar el patrimonio del pasado

No sin cierta desazón, y acompañada siempre de una brizna de nostalgia, repasamos en los archivos y en la nube digital antiguas fotografías de nuestras hermandades, en concreto, de los titulares, independientemente de si son o no los actuales. Desde casi el momento mismo de su concepción, e impulsado por completo con el Concilio de Trento y la necesidad contrarreformista, las cofradías han apostado (no siempre con acierto, como es natural en una cuestión tan heterogénea) por lo mejor para su patrimonio material. Orfebrerías, imaginería, talla de los canastos... Y, por supuesto, el bordado.

Aunque en algunos casos los complejos avatares de la historia -o el desconocimiento y la ignorancia- causaron insalvables estragos en el patrimonio de las cofradías, la mayor parte de las piezas se ha conservado y hoy día se alzan como un valor único en el planeta por su longevidad, su conservación y su singularidad. No lo decimos nosotros, lo dicen firmas de reconocido prestigio en todo el planeta y que han desfilado en la Plaza de España.

La cuestión es que en estos últimos años (quizás por mayor conciencia patrimonial y por la presencia de profesionales en la materia que asesoran artísticamente a las juntas de gobierno) se observa cierto celo por recuperar patrimonio de la hermandad que, en algún momento, se perdió por diferentes circunstancias. Préstamos que no fueron correspondidos, incendios, unas dependencias mal gestionadas... A día de hoy, es posible que recuperemos esas estampas en blanco y negro que nos parecían una utopía y que solo tomaban forma en la imaginación.

Hemos conocido recientemente el caso de la Hermandad de la Estrella, que ha proyectado la ejecución de una nueva saya basada en la más antigua que poseía la Virgen, a finales del XIX y de líneas asimétricas. Esperamos verla en 2024. La Esperanza de Triana, hace no mucho, también recuperó el diseño de una saya de principios del siglo pasado y la Hermandad del Cachorro, en aras de saldar la deuda con su propio e incuestionable estilo, pretende regresarnos la saya de Olmo para la Virgen del Patrocinio, una pieza de abrumadora personalidad que completa todo el conjunto de este paso de palio, uno de los más logrados de toda nuestra Semana Santa. También la Carretería recuperó la saya de las Antúnez, apellido ante el que nos descubrimos con tan solo leerlo.

En definitiva, es una práctica que poco a poco se extiende entre las cofradías. Deseamos que se cumpla con mayor frecuencia en los Nazarenos, como los casos del Gran Poder, Tres Caídas o Los Gitanos (aunque esto es harina de otro costal, bordado o sin bordar). Unas recuperaciones que escenificas, en pleno siglo XXI, lo que fuimos en un tiempo y, lo esencial, refuerzan el carácter sacro y divino de la imagen. Conocer de dónde venimos siempre nos hará respetar lo que somos y afianzar esa identidad que nos une y nos hace diferentes.