El arzobispo saluda la lluvia desde el balcón principal de Palacio

Sin duda una feliz buena nueva que a todos nos atañe. Efectivamente, ha vuelto a llover en Sevilla, tal y como auguraban los pronósticos. Después de varios meses de sequía, y con precipitaciones registradas en jornadas puntuales y sin especial envergadura, esta tercera semana de enero nos acompaña la tan esperada agua, que aliviará ligeramete la situación de los pantanos y de los campos de nuestra tierra.

No tardó en referenciar esta circunstancia nuestro pastor, monseñor Saiz Meneses, que ya en alguna otra ocasión saludó a la lluvia y agradeció al Señor su presencia y bien a través de las redes sociales, algo que ha vuelto a repetir. Sin embargo, en esta ocasión, el arzobispo de Sevilla ha trascendido en su mensaje por la forma y el fondo: primero, subiendo una fotografía en el balcón principal de Palacio, una instantánea que no suele ser habitual y que hacía años que no se registraba.

Hoy llueve en Sevilla “Loado seas, mi Señor por la hermana Agua,⁰la cual es muy útil y humilde, preciosa y casta” pic.twitter.com/ZRxhpKOG5Q — José Ángel Saiz Meneses (@ArzobispoSaiz) January 16, 2024

Además, Saiz ha empleado una cita en relación con el agua: “Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde, preciosa y casta”. Se trata de un fragmento procedente de una oración o poema escrita por San Francisco de Asís en 1225, poco antes de su muerte. Se conoce generalmente por "Cántico de las Criaturas", pero también como "Alabanzas de las Criaturas" e "Himno de la Hermana Muerte". Fue escrito en romance umbro (la tierra del santo) y se lo considera el primer poema en la lengua italiana. Se lo celebró como "el más bello trozo de poesía religiosa después de los Evangelios" y "la expresión más completa y lírica del alma y de la espiritualidad de Francisco". La fecha de su composición es el otoño de 1225, posiblemente en San Damián.

La estrofa sobre el perdón la redactó con ocasión de una controversia entre el Podestá de Asís, primera autoridad de la ciudad, y el Obispo, reconciliándolos. Y la última, sobre la hermana muerte, la compuso en octubre de 1226.