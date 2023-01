Atractivos musicales para el Santo Entierro Grande

Bien es cierto que, por la composición, naturaleza y tipología de la procesión, la música queda exenta durante la celebración del Santo Entierro Grande, no es desdeñable la trascendencia y significación que los acompañamientos musicales asumen durante los traslados de las respectivas imágenes hasta la Carrera Oficial. Es una ocasión, además, para apostar y arriesgar; para desmarcarse y recurrir a conjuntos que difícilmente verán nuestros ojos en cualquier otra circunstancia de la Semana Santa de nuestros días.

En redes sociales, en las tabernas, en los debates... Hay un nombre que sobresale teñido de nostalgias: Arahal. Una de las decisiones más celebradas en el apartado musical corresponde a la Hermandad de Montesión, que vuelve décadas atrás y a un estilo reproducido y evolucionado en todas partes de la geografía española. Para los "melómanos cofradieros", y para los más jóvenes que nunca tuvieron ocasión, el Señor de la Oración en el Huerto supone un regreso a la niñez de muchos. A la calle de la Feria abierta de par en par, los puestos abundantes y las fachadas encaladas, los aleros floreados de Conde de Torrejón, la Alameda popular y llana... Salud de Montesión, palilleras y platillos. Para poder decir: "Yo estuve allí..."

Servidor que escribe siempre ha mantenido, con firmeza y determinación, la presencia de bandas de música como acompañamiento a las imágenes cristíferas. Primero, por la interpretación de marchas compuestas para el género y dedicadas a ciertas imágenes y, segundo (esto es pura opinión) por la solemnidad que le aportan a los desfiles, aunque se produjeran de manera puntual. Sea como fuere, en la calle Castilla lo tenían claro. Los más jóvenes (y ya no tan jóvenes) escucharon a sus mayores hablar de aquella tarde en que el Cachorro regresó a Triana con la Banda del Maestro Tejera. Cómo sería que se sigue hablando de aquello en el Patrocinio. Tan solo puedo invitarles a que el próximo Sábado Santo (el tiempo que estimen oportuno, no se arrepentirán) acompañen al Cachorro no por ser el Cachorro -huelga decirlo- sino por el repertorio que la Banda de la Puebla del Río prepara para la ocasión. El Cachorro y Soleá, dame la mano. ¿Lo imaginan?

Entre otras novedades -no menos trascendentales- la presencia de una agrupación musical tras el misterio de San Gonzalo, en este caso, Virgen de los Reyes. Acostumbrados como nos tienen a las sorpresas y las novedades, sin duda será una tarde excepcional para los apasionados del género. Hace décadas que no suena una agrupación en el Tardón. También estará Presentación al Pueblo de Dos Hermanas (intuimos con el más clásico de los repertorios) tras el misterio de Montserrat. No faltarán las habituales en el resto de pasos invitados: Redención, Encarnación, Villalba en la Quinta Angustia... Detalle especial de las Cigarreras con Columna y Azotes. Justo reconocerlo, como también estarán los pupilos macarenos tras su Señor. Paso y Esperanza no dudó en estar presente en la cita. Y cuánto lo agradecemos.

Un último apunte. Pasión y la Amargura regresarán juntos. Aunque aún no conocemos el nombre de la formación que acompañará a la dolorosa de San Juan de la Palma, la música rematará una cofradía inimaginable. La distancia entre ambos pasos será imperceptible. Pasión, Amarguras...