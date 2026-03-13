El Ayuntamiento expone una selección fotográfica de Serrano y la Semana Santa

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha inaugurado este jueves en la Casa Consistorial la exposición 'Serrano y la Semana Santa', una muestra que reúne alrededor de una treintena de fotografías de gran formato que son tesoros de la Hemeroteca Municipal y que podrá visitarse hasta el próximo Sábado Santo y que se suma al circuito de exposiciones que cada año se organizan en la ciudad en las semanas finales de la Cuaresma.

Durante la apertura, a la que han asistido numerosos hermanos mayores de la ciudad de Sevilla, Alés ha destacado que "como ya es tradicional, el Ayuntamiento se suma al circuito de exposiciones de finales de Cuaresma y Semana Santa para dar a conocer algunos aspectos de nuestra Fiesta Mayor". En este sentido, ha recordado que tras "el éxito y la curiosidad que despertó la exposición del pasado año con fotografías antiguas de Fernand, hemos querido seguir en esa misma línea y traer algunas imágenes de la Semana Santa que el Ayuntamiento atesora en su Fototeca".

La muestra está dedicada a la figura del fotógrafo Juan José Serrano Gómez, cuya obra constituye "un auténtico tesoro para la historia de nuestra Semana Santa y de nuestras cofradías", según ha señalado el delegado. Serrano, aunque muy vinculado a Sevilla, no era sevillano de nacimiento, sino natural de Arenas de San Pedro (Ávila). Siendo muy joven se trasladó a Madrid, donde comenzó su trayectoria profesional como fotógrafo en las plazas de toros, trabajando para distintos periódicos de la época. Posteriormente decidió trasladarse a Sevilla y fue en la Feria de Abril de 1916 cuando comenzó a captar con su cámara imágenes de la ciudad y de sus fiestas.

A lo largo de su carrera llegó a abrir una galería en la calle O'Donnell y trabajó para diversos medios como La Unión, Noticiero Sevillano, El Liberal, Nuevo Mundo y otras publicaciones. Hasta su fallecimiento en Sevilla en 1969 no dejó de retratar la vida cotidiana de la ciudad, sus fiestas -con especial atención a la Semana Santa-, acontecimientos históricos como los vinculados a la Generación del 27 o la Guerra Civil, así como actos sociales y personalidades de su tiempo. Todo ese trabajo dio lugar a un archivo de más de 100.000 negativos que hoy conserva el Ayuntamiento y que constituye un valioso testimonio gráfico de la historia de Sevilla.

Horarios y visitas

La exposición inaugurada es "solo una pequeña muestra de ese enorme archivo, aunque no por ello menos atractiva y entrañable", ha explicado Alés. La mayoría de las imágenes seleccionadas pertenecen a las décadas de los años 20 y 30 del pasado siglo, ofreciendo así una mirada retrospectiva a la Semana Santa de hace casi cien años. El delegado de Fiestas Mayores ha querido además agradecer la colaboración de la Hemeroteca Fototeca Municipal, "en las personas de Marcos Fernández y Elena Hormigo, que tan diligentemente nos han proporcionado el material necesario para poder crear esta exposición".

Finalmente, Alés ha invitado a todos los cofrades y visitantes a acercarse al Ayuntamiento para disfrutar de la muestra, que permanecerá abierta hasta el Sábado Santo, confiando en que "sea del agrado de cuantos quieran visitarla". La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 20,00 horas, y sábados en horario de mañana (10,00-13,30), cerrando domingos y festivos.