Bellavista pospone a 2027 los primeros estrenos del nuevo paso de palio del Dulce Nombre

La junta de gobierno de la hermandad de Bellavista, recientemente reunida en cabildo de oficiales, ha informado a todos los hermanos acerca del aplazamiento del estreno de la parihuela, respiraderos, palio en tejido liso y bambalina frontal bordada a la Semana Santa del año 2027. La hermandad contemplaba para la próxima estación de penitencia la presentación oficial de estas primeras piezas del que será el futuro paso de palio, en estilo art nouveau.

Esta decisión, según la corporación, viene fundamentada en dos aspectos. En primer lugar, la cofradía "se encuentra en un momento en el que la prudencia en el área económica debe extremarse por dos motivos principales. En primer lugar, estamos centrando todos los esfuerzos en conseguir ejecutar para el Viernes de Dolores del año 2026 en el crucero de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús la ansiada puerta para poder salir con los pasos procesionales desde el interior del templo. En segundo lugar, se ha producido un sobrecoste en nuestras cuentas con motivo de los gastos imprevistos en nuestra defensa en la causa judicial por la restauración de la Santísima Virgen, en la que, lamentablemente, la Hermandad se encuentra inmersa", abunda el comunicado, en referencia a la denuncia interpuesta por la hija de Luis Álvarez Duarte, en la que se indicaba que en la intervención acometida por Darío Ojeda en 2021 se habían producido "cambios transcendentales en su rostro, nariz, mandíbula, en la profundidad de las comisuras de la boca y los pliegues y hoyuelo de la barbilla, y se mostraba la alteración en el espectro y profundidad de su mirada".

Condiciones de los artesanos

Además, "una vez firmados los contratos con todos los talleres intervinientes en la ejecución del paso de palio de nuestra Hermandad, el plazo con el que contamos hasta la próxima Semana Santa para acometer esta primera fase de trabajos es escaso y supondría imponer a nuestros artesanos unas condiciones de presión indeseables en la ejecución de un proyecto de la calidad que esta Junta de Gobierno y los talleres designados desean ofrecer. Igualmente, la Junta de Gobierno traslada a todos los hermanos la ilusión que nos invade al vernos acompañados en este camino de los que, consideramos, los mejores profesionales, siendo esta la garantía más absoluta de unos trabajos que harán las delicias de cuantos llevamos a la Virgen del Dulce Nombre en nuestro corazón", finaliza.