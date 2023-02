El capital humano de nuestras hermandades y cofradías

Desde estas mismas fechas y hasta la próxima Semana Santa, en los primeros días de abril, el calendario cofradiero se nutre considerablemente de la celebración de triduos y quinarios, con las consiguientes funciones del domingo como culmen y broche a estos cultos de Regla. No nos resultará ajeno y extraño observar, desperezándose el sol y el día, a cofrades reunidos a las puertas de cualquier parroquia del centro y de los barrios; conversaciones que se convierten en coloquios variadísimos y abrazos que, no por protocolarios, dejan de ser sinceros.

Ayer domingo celebró mi hermandad de Jesús Despojado la Función Principal de Instituto en su Capilla del Mayor Dolor. Hace casi quince años que desembarqué, sin herencia ni razón, en esta cofradía, cuyos hermanos me entregaron todo cuanto poseían para un mayor encaje y acomodo. Y en la mañana de este segundo domingo de febrero, al reunirnos todos, eché la vista atrás y no solo me reencontré conmigo mismo y con mi fe, sino que comprendí, con más convicción que nunca, que las hermandades no son nada sin su valor humano; sin aquellas personas que un día te abrieron las puertas de un mundo inexplorado y te enseñaron ni más ni menos que la Semana Santa, la fiesta total (el profesor Moreno dixit) que vertebra toda nuestra existencia. Aquellos hermanos cuyo testigo habremos de recoger para dignificar y enriquecer lo que significa todo esto.

El padre Fray José Anido, que ofició en este caso la ceremonia más trascendental y significativa de nuestro día a día, nos invitó a realizar un puro ejercicio de hermandad: mirar y sonreír al hermano que estuviera a nuestro lado en aquel instante. Porque, aunque fuera un perfecto desconocido, desde el instante mismo que ingresa en la nómina de la cofradía, ya es hermano nuestro, y como tal tenemos que ejercer para con él. El día de la Función Principal de Instituto, en esta y en cualquier otra hermandad, no supone "solamente" la protestación pública de nuestro credo y su renovación; trasciende el plano eminentemente religioso y se consagra como un punto de inflexión en nuestras relaciones con los demás. Hablamos de nuestras vidas, de los proyectos en mente y de la familia, de cómo está el Domingo de Ramos, de los días de reparto de papeletas de sitio, de la cruz de penitente que sacará este año en vez del cirio, del calendario de priostía y las manos que siempre hacen falta para montar el palio...

Es la Semana Santa de carne y hueso, la que mancha las manos y ofrece esas experiencias insustituibles que nos marcan de por vida. Esta semana es el besapié del Cristo. Para la siguiente nos espera el Miércoles de Ceniza. Y la más dichosa espera es aquella que se comparte con los hermanos. Es el más puro de nuestros valores. El más preciado de nuestros tesoros. La hermandad.